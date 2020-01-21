Sefirin Kızı reytinglerde Çukur'u tahtından etti! Sefirin Kızı ne kadar izlendi?

Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün rol aldığı Sefirin Kızı dizisi reytinglere damga vurdu. Pazartesi akşamlarının reyting lideri olan Çukur'u da geride bırakan Sefirin Kızı, tüm kategorilerde birinci olarak zirveye oturdu.

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar'ın daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdasını konu alan dizi, ilk 4 bölüm sonunda Çukur'un ardından ikinci sırada yer alıyordu. Ancak Sefirin Kızı, geçtiğimiz akşam yayınlanan 5. bölümü ile zirveyi kaptı. Dizi, reytinglerde üç kategoride de zirvede yer alarak Çukur'u tahtından etti.

Sefirin Kızı, Total'de 1. sırada 12,77, ABC1'de 24,91 ve AB'de 10,39 reyting aldı. Çukur dizisi ise Total grubunda Sefirin Kızı'nın ardından 2. sırada, AB ve ABC reyting gruplarında ise 3. sırada yer aldı.