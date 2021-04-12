Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Zehra ve Kavruk evleniyor mu?

Sefirin Kızı dizisi Star TV ekranlarında her hafta Pazartesi günü izleyici ile buluşuyor. İzleyiciler tarafından oldukça beğeni ile takip edilen dizinin başrollerinde daha önce Neslihan Atagül de yer alıyordu. Neslihan Atagül’ün sağlık problemleri sebebi ile diziden ayrılmasından sonra ise yerine Tuğba Büyüküstün diziye dahil olmuştu. Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek yer alıyor. Sefirin Kızı dizisi 12 Nisan Pazartesi günü yeni bölümü ile saat 20.00’de ekranlara geliyor.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Hamile olduğunu öğrenen Mavi kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Geçmiş acıları ve korkuları onun geleceğe ve yeni bir bebeğe tutunmasına izin vermez. Diğer yandan düğün sonrası Halise yüzünden konakta kopan fırtına, Sancar’ın atacağı adımla konağın bütün düzeninin değişmesine neden olacaktır.

Sedat ve Güven kurdukları yeni planlarını işletirken hiçbir açık kalmaması için çalışırlar. Mavi ona karşı hazırlanan bu tuzaktan habersiz kendi kararsızlık cehenneminde yanmaktadır. Bu konuda Sancar’la yüzleşmenin hiç de kolay olmayacağının farkındadır ama asıl Melek karşısında kendini çaresiz hissedecektir. Sancar ise sevdiklerini korumak için mücadele ederken, önce marinayla ilgili öğrendiği gerçeklerle sonra da annesinden alacağı bir haberle adeta yıkılır.