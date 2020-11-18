Şeflerin göz bebeği pazı sarması tarifi! Lezzeti sosunda saklı

Türk mutfağı barındırdığı lezzetli yiyecekler ile birçok insanın kilo sorunu yaşamasına sebep olabiliyor. Lezzetli olduğu kadar da çeşitli olan bu mutfak her yöreden farklı bir yiyeceğe sahip. Pazı sarması bu lezzetlerin başında gelenlerden birisi. Favorisi zeytinyağlı yaprak sarma olanların da fazlasıyla beğendiği pazı sarması damak çatlatıyor. Karşınızda pazı sarması tarifi...

DOMATES SOSLU BULGURLU PAZI SARMASI TARİFİ

GEREKLİ MALZEMELER

Bir çay bardağı ince bulgur

Bir demet pazı

Bir soğan

Karabiber

Tuz

Kimyon

İki diş sarımsak

300 gram az yağlı kıyma

1/5 demet taze nane

Kırmızı pul biber

Bir yemek kaşığı domates salçası

1/5 demet maydanoz

SARMANIN SOSU İÇİN

4 veya 5 tane rendelenmiş domates

Bir çay bardağı sıcak su

İki diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Yarım çay bardağı ay çiçek yağı

Yarım yemek kaşığı domates salçası

PAZI SARMASI YAPILIŞI