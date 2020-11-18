Şeflerin göz bebeği pazı sarması tarifi! Lezzeti sosunda saklı

Türk mutfağı barındırdığı lezzetli yiyecekler ile birçok insanın kilo sorunu yaşamasına sebep olabiliyor. Lezzetli olduğu kadar da çeşitli olan bu mutfak her yöreden farklı bir yiyeceğe sahip. Pazı sarması bu lezzetlerin başında gelenlerden birisi. Favorisi zeytinyağlı yaprak sarma olanların da fazlasıyla beğendiği pazı sarması damak çatlatıyor. Karşınızda pazı sarması tarifi...
DOMATES SOSLU BULGURLU PAZI SARMASI TARİFİ
GEREKLİ MALZEMELER
- Bir çay bardağı ince bulgur
- Bir demet pazı
- Bir soğan
- Karabiber
- Tuz
- Kimyon
- İki diş sarımsak
- 300 gram az yağlı kıyma
- 1/5 demet taze nane
- Kırmızı pul biber
- Bir yemek kaşığı domates salçası
- 1/5 demet maydanoz
SARMANIN SOSU İÇİN
- 4 veya 5 tane rendelenmiş domates
- Bir çay bardağı sıcak su
- İki diş sarımsak
- Tuz
- Karabiber
- Yarım çay bardağı ay çiçek yağı
- Yarım yemek kaşığı domates salçası
PAZI SARMASI YAPILIŞI
- Sosu hazırlamak için öncelikle ayçiçek yağını ısıtın.
- Yağ yeterince ısınınca rendelenmiş sarımsağı, domatesi ve salçayı koyun ve karıştırın.
- Karıştırırken üzerine bir bardak su ilave edin.
- Su ilave ettikten sonra tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırmaya devam edin.
- Derin bir kase içerisinde pazı sarması için çok ince doğranmış soğanı, sarımsağı, kıymayı, ince bulguru, domates salçasını, taze naneyi ve ince ince kıyılmış maydanozu karıştırın.
- Daha sonra üzerine tuz ve baharatları ilave ederek karıştırın ve yoğurmaya başlayın.
- Bu işlemden sonra pazı yapraklarının saplarını iyice kesip yapraktan ayırın.
- Sapları kestikten sonra yaprakları kaynayan suda bir dakika kadar bekletin ve sonra hemen alın.
- Daha sonra yapraklardaki suyun süzgeç yardımı ile süzülmesini sağlayın.
- Süzme işlemini tamamladıktan sonra yaprakları serin.
- Hazırladığınız harçtan bir miktar alarak yaprağın uç kısmına koyun.
- Bu işlemi her bir yaprak tanesi için uyguladıktan sonra yaprakları sarın.
- Devamında hali hazırda pişmekte olan domates sosu üzerine hazırladığınız sarmaları dizin.
- Sarmaları dizmeyi bitirince üzerine bir tane tabak koyun ve bu şekilde kısık ateşte pişirmeye başlayın.
- 20 dakika kadar pişirme için bekleyişten sonra sarmaları teker teker alın ve tabaklara yerleştirin.
- Bunu yaparken domates sosundan da yeterli miktarda almayı göz önünde bulundurun.
- Artık servis yapabilirsiniz. Elleriniz ile hazırladığınız bu lezzeti tatmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Afiyet olsun.
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