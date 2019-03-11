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Seher Dilovan'dan Hatice'ye sert eleştiri

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.03.2019 16:01 | Son Güncelleme

Hatice podyuma çıktı; podyumda yaptığı hareketle gündeme oturdu. Hatice'ye ilk eleştiri ise Seher Dilovan'dan geldi. Dilovan şöyle konuştu: Poposunu siyah bir şifonun içinden paparazzilere sunan bir kadına dönüşmek....

Seher Dilovan'dan Hatice'ye sert eleştiri

Seher Dilovan, gelinlik defilesinde podyuma çıkan meslektaşı Hatice’yi ağır sözlerle eleştirdi.

Dilovan OnurAkayMedya’da Hatice'yi sert sözlerle eleştirdi.

Hatice transparan elbiseyle podyuma çıktı!Hatice transparan elbiseyle podyuma çıktı!

"Ankara oyun havaları söyleyen eğlenceli keyifli müzik yapan bir genç kızdan podyumda poposunu siyah bir şifonun içinden paparazzilere sunan bir kadına dönüşmek. Hatice…

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İşte o açıklamanın bir kısmı:

"Babası başı geleneksel kasketli bildik bir Anadolu ailesinin kızı, Arif Sağ’ın öğrencisi.

Evet evet oydu, Hatice’ydi podyumdaki. Bu sefer kıvrak keyifli türkülerini söylemek için değildi orada olmasının sebebi. İnsanlığa dayatılan sistemin sıkışmışlığının sonucuydu bu, ne yapacağını şaşırmıştı. Yönünü bulamayan bir kuş gibi oraya buraya çarpa çarpa kendisini podyumda buldu, o siyah transparan elbisenin içinde.

Hatice... Bir zamanlar türkülerle erdemli yaşamanın yolunu aramaya çalışan genç kadın. Sesin, kalitenin, sanatın para etmediği bu dönemde o da anlamıştı poponun beyinden daha fazla yer bulacağını."

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Anahtar Kelimeler:
Seher Dilovan Hatice

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