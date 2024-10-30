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Şehirde kelimesinin eş anlamlısı nedir? Şehirdenin eş anlamlısı

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
28.10.2024 17:18
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Dilimizi var eden sözcükleri doğru bir şekilde kullanabilmek için hem manalarını hem de yazım stillerini bilmemiz gerekir. Yazılı iletişimlerde kullanılan sözcüklerde herhangi bir hata oluştuğunda cümlelerde de bozulmalar meydana gelebilmektedir. Cümleleri daha da zengin kılmak için yapılması gerekenlerden biri kullanılan sözcüklerle aynı anlamı taşıyan eş anlamlı kelimeleri öğrenmektir. Şehirde sözcüğü de eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Peki, şehirde kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Şehirde kelimesinin eş anlamlısı nedir? Şehirdenin eş anlamlısı

Türkçemizde bulunan kelimeleri doğru bir şekilde yazıya aktarmak, iletişimin sağlıklı olması açısından büyük önem taşımaktadır. Cümlelerde çok sık tekrara düşmek, karşı tarafın okurken sıkılmasına neden olabilmektedir. Bu durumun giderilmesinde tercih edilen yöntemlerden biri sözcüklerin eş anlamlı karşılıklarını kullanmaktır. Şehirde kelimesi de anlamdaş karşılığı bulunan sözcükler arasındadır. Bu sözcüğün eş anlamlısı kullanıldığında cümlelerde herhangi bir yazım hatası görülmemektedir.

Şehirde kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Şehirde kelimesi hem gündelik konuşmalarda hem de yazışmalarda yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Bu kelimenin ham hali “şehir” sözcüğü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcük genel olarak cümle içerisinde isim haliyle kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu tarafından meydana getirilen güncel Türkçe sözlük kılavuzunda yer alan bilgilere göre en büyük yerleşim alanı, şehir olarak ifade edilmektedir. Bu sözcük aynı zamanda köken açısından Farsça kökene sahip bir kelimedir.

Günümüzde şehirde kelimesi yerine kullanılabilen bir sözcük bulunmaktadır. Yazım şekilleri farklı ancak manaları aynı olan kelimeler, eş anlamlı olarak tabir edilmektedir. Herhangi bir kelime bir metin içerisinde çok sık geçtiğinde bu tekrarı engellemek için sözcüklerin anlamdaş karşılıkları kullanılmaktadır. Bu noktada şehirdenin eş anlamlısı olan sözcük:

  • Kentte

Şehirdenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şehirde kelimesi birçok alanda karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. Bu kelimenin yerine genel olarak “kentte” sözcüğü de kullanılmaktadır. Her iki sözcük yazılış bakımından birbirinden farklı olsa da mana yönünden aynıdır. Bu tür kelimeler, dil bilgisine göre eş anlamlı (anlamdaş) olarak tanımlanmaktadır.

Eş anlamlı kelimeleri cümle içinde kullanmak, hem kullanımını hem de manasını daha iyi kavramak açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda şehirde eş anlamlısı ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Yaşadığı bu kentte son derece mutlu olduğunu söylüyordu.
  • Sen hangi kentte doğmuştun?
  • Büyük kentte yaşamak bazen zor oluyordu.
  • Kentte meydana gelen depremler insanı derinden yaralıyor.
  • Kentte her şey istediği gibi gitmiyordu.
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