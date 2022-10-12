ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - Gaziantep ve Şanlıurfa'nın paylaşamadığı tescilli lezzet: Lahmacun

GAZİANTEP/ EŞBER AYAYDIN/KEMAL KARAGÖZ - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin öne çıkan gastronomi kentlerinden Gaziantep ve Şanlıurfa'nın paylaşamadığı tescilli lezzet lahmacun, soğanlı ve sarımsaklı seçenekleriyle iki kent arasında tatlı bir rekabet yaşatıyor.

Kültür turizmi noktasında her yıl binlerce turisti ağırlayan Gaziantep ve Şanlıurfa, konuklarına sunduğu eşsiz mutfaklarıyla hem göze hem de mideye hitap ediyor.

İki kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan lahmacun ise boyutları ve içerisinde kullanılan malzemelerle birbirinden ayrılırken, hem Gaziantep hem de Şanlıurfa'daki ustalar, tescilli olan lezzetlerinin daha iyi olduğunu savunuyor.

- Gaziantep lahmacunu sarmısaklı yapılıyor

UNESCO'nun gastronomi alanında "yaratıcı şehirler" ağında yer alan Gaziantep'in öne çıkan lezzetlerinden olan ve Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017'de coğrafi işaretle tescillenen "Antep lahmacunu"nun en önemli özelliği, sarımsaklı olması. Domates, koyun eti, maydanoz, kırmızı ve yeşil biber ile farklı bir tada ulaşan lahmacun, lokantalarda ya da mahalle fırınlarında pişiriliyor.

Lahmacun ustası Dinçer Polat, AA muhabirine, Gaziantep'te 4 yıldır lahmacun salonu işlettiğini söyledi.

Gaziantep lahmacununun Şanlıurfa'dan farklı olduğunu belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Gaziantep lahmacununda maydanoz, domates, et, biber ve sarımsak tercih ediyoruz. Şanlıurfa lahmacununda ise ağırlıklı soğan tercih ediyoruz. Onun haricinde domates, biber ve et kullanıyoruz. Şanlıurfa lahmacunu biraz daha yuvarlak yapılıyor. Antep lahmacununu ise oval şekilde yapıyoruz. Sonuç itibarıyla Gaziantep'te, gastronomi kenti olması dolayısıyla tescilli ürün Antep lahmacunu daha çok tercih ediliyor. Dışarıdan gelen yerli ve yabancı turist ise Antep lahmacununu daha çok merak ediyor. Günlük 200 lahmacun üretiyoruz. 50 tane ise Urfa lahmacunu yapıyoruz."

Lahmacun salonu işletmecisi Enes Balkın ise Gaziantep lahmacunu yaptıklarını belirterek, "Antep lahmacununa konulan sarımsak, lahmacunu daha lezzetli hale getiriyor. Özellikle turistler, Antep lahmacununu tercih ediyor. Lahmacun, Gaziantep'in tescilli ürünü. Yani 1-0 öndeyiz." dedi.

- "Ben daha böyle lahmacun yemedim"

Müşterilerden Harun Polat ise İstanbul'dan Gaziantep'e geldiğini belirterek, "Gaziantep'e geldiğimde ilk olarak lahmacun yemek istedim. Zaten lahmacun denilince akla 'Antep lahmacunu' geliyor. Urfa lahmacunu da meşhur ama bizim damak zevkimize uyan Antep lahmacunu." dedi.

Müşterilerden Sultan Bayıdar da Adana'dan Gaziantep'e geldiğini ifade ederek, "İlk defa Gaziantep'te lahmacun yiyorum. Lezzetli ve memnun kaldık. Antep lahmacunu daha lezzetli. Patlıcan ile yenilince daha da lezzetli oluyormuş." diye konuştu.

Müşterilerden İdris Katrancı ise Antalya'dan Gaziantep'e geldiğini ve ilk olarak lahmacun yediğini belirterek, "Gaziantep'in damak tadı farklı. Ben daha böyle lahmacun yemedim. Antep lahmacununun üstüne yok. İçindeki tat farklı. Gaziantep mi Urfa lahmacunu mu? Tabii ki Antep lahmacunu diyorum. Kentin her yemeği güzel." ifadelerini kullandı.

- Şanlıurfa'da lahmacun soğanlı yapılıyor

Kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan Şanlıurfa'nın 2018'de coğrafi işaretle tescillenen "Urfa lahmacunu", yöre halkı tarafından "kıymalı" olarak da adlandırılıyor.

Soğanlı hazırlanan lahmacunlar, hem lokantalarda hem de mahallerdeki fırınlarda pişiriliyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa'nın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir kent olduğunu belirterek, bu birikimin mutfağa da yansıdığını ifade etti.

Şanlıurfa yemeklerinin birçoğunun tescilli olduğunu ve bunlardan birinin de lahmacun olduğunu dile getiren Canpolat, "Lahmacunun en önemli özelliği, içerisine giren isot, domates salçası, tarlalarımızdan üretilen ürünlerden oluşması. Aynı zamanda çok çok önemli olan et de kendi hayvanlarımızdan. Dolayısıyla Urfa lahmacunu bir başkadır, tescillidir." dedi.

Canpolat, kente gelen yabancı turistlerin lahmacunu "Turkish pizza" olarak adlandırdıklarını ve tadına bakmadan şehirden ayrılmadıklarını anlatarak, "Lahmacunumuz tüm Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada nam salmaya devam ediyor. Tüm Türkiye tarafından lahmacun diye hitap edilse de biz Urfa'da yerli ağızla 'kıymalı' diyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İsot ve domates salçamızla yapılır"

Mutfak şefi Zafer Kulak da Şanlıurfa lahmacununun, içerisine konulan malzemelerle Gaziantep lahmacunundan ayrıldığını belirtti.

Tescilli Urfa lahmacununa konulan isot ve domates salçasının kente özgü lezzetleri olduğunu ifade eden Kulak, "Kuru soğan ve isotumuz ve frenk suyumuz (domates salçası) ile bizim zırhta çekilen kuzu etimiz harmanlandıktan sonra harika bir lezzet oluşuyor lahmacunumuzda. Biz yöresel ağızla kıymalı diye hitap ederiz, Antep ile arasındaki fark sarımsak özelliği var, biz soğan kullanırız. Bizimki ince ve yuvarlaktır, Antep'in biraz daha oval şeklinde olur, içerisine biber ve domates de koyarlar. Bizim özelliğimiz kendi isot ve domates salçamızla yapılır, harika bir aroma ve çok güzel bir lezzet verir." dedi.

Kulak, lahmacun malzemesindeki soğanın elde doğrandığını ve bu sayede suyunu kaybetmediğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancı misafirlerimizin Urfa lahmacununu tercih etmelerindeki en büyük etkenlerden bir tanesi de bizimkinin soğanlı olması. Sarımsak aromasının ağır olmasından dolayı tercih etmiyorlar. İçerisine sadece organik isotumuz ve frenk suyu dediğimiz domates salçamız var, bunlarla harmanlandığı için organik bir şekilde çok leziz ve lezzetli bir yemek ortaya çıkıyor."

Müşterilerden Muzaffer Demir ise soğanlı lahmacunu daha çok beğendiğini, bu lezzetten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini söyledi.

