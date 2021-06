Şehit babası Taşdemir, oğluna hasretini şiirleriyle anlatıyor

Taşdemir, oğlunun şehit olmasından üzüntü değil tam tersine kıvanç duyduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehidimiz aynı zamanda benim ve aile fertlerim için bir okul oldu. Bize onun şehit olması çok şey öğretti. Mesela bir baba düşünün, her 15 günde bir 100 küsür kilometre gidiyor, oğlunu ziyaret ediyor ve geri dönüyor. Oğlunun, şehidinin kabrini ziyaret ediyor. Artık böyle bir hayatımız var. Düşünün benim bugün yetim bir torunum var. Şehadet öyle bir şey ki evladınız hiç aklınızdan çıkmıyor. Her an her şey gözünüzün önünden geçiyor ve tekrar tekrar her şeyi yaşıyorsunuz. Öyle ki hani derler ya dert inletir, aşk söyletir. Evladımızın şehit olması mukaddes davamız uğruna şehit olması bizim için en büyük mutluluk. Ama bunun yanında da böyle kutlu bir mertebe bize söyletiyor. Bu konuda benim duygularımı en iyi oğlum için satırlara döktüğüm şiirim anlatıyor: Ahmedim şehadetin şeref bizlere, al bayrağa bürünüp gittin makbere. Nemli gözlerde hasret, vuslat mahşere. Bize, şükür ve sabır düştü Ahmedim..."