YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı Kahramanmaraş'a getirildi

Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı Kahramanmaraş'a getirildi

14.10.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karşılama törenine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı

Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı Kahramanmaraş'a getirildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in (30) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlanan şehit Sert için Kahramanmaraş Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Askeri uçaktan alınan Sert'in Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda helikoptere taşındı.

Törene katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koluna girdiği şehit babası Şahap Sert'i teselli etmeye çalıştı.

Törene Sert ailesinin yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Sert'in, bugün ikindi vakti Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber verildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonunda 3 kişi yakalandıGaziantep'te dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı
Medipol Başakşehir-RFSMedipol Başakşehir-RFS
Antalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybettiAntalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
şehit Fahrettin Altun

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:11
Sabah
06:30
Öğle
12:22
İkindi
15:32
Akşam
18:03
Yatsı
19:18
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.