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Şehit ve gazi çocuklarına "yazarlık eğitimi" verilecek

07.09.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, şehit ve gazi çocuklarına yönelik hazırlanan "Yazıyorum Öyleyse Varım-Yazarlık Atölyesi Projesi" kapsamında, Gazi Üniversitesi ile iş birliğiyle lise öğrencilerine yazarlık eğitimi verilecek - Projeyle, tarihe, edebiyata ilgi duyan şehit ve gazi çocuklarının duygu ve düşüncelerini ifade etme yeteneklerinin geliştirilmesi, okuma ve yazmaya özendirilmeleri amaçlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, şehit ve gazi çocuklarına yönelik hazırlanan "Yazıyorum Öyleyse Varım-Yazarlık Atölyesi Projesi" kapsamında Gazi Üniversitesi ile iş birliğinde lise öğrencilerine yazarlık eğitimi verilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında şehit ve gazi çocuklarına yönelik "yazarlık eğitimi" başlatılacak.

Gazi Üniversitesi iş birliğinde uygulamaya konulacak projeyle tarihe, edebiyata ilgi duyan şehit ve gazi çocuklarının, duygu ve düşüncelerini ifade etme yeteneklerinin geliştirilmesi, okuma ve yazmaya özendirilmeleri amaçlanıyor.

- Projeden 859 çocuk yararlanacak

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından teknik altyapı ve destek sunulacak eğitimin konu başlıkları "Yazım Teknikleri, Yazma Stratejileri, Kelime Hazinesi Geliştirme Teknikleri Türkçe Dil Bilgisi" olarak belirlendi.

Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Gıyasettin Aktaş, Doç. Dr. Başak Uysal, Doç. Dr. Ülken Şen ve Dr. Öğretim Üyesi Özlem Cömert Bayrak'ın konuları anlatacağı eğitim, 8-9 Eylül 2022'de online yapılacak.

Projeden 859 çocuk yararlanacak.

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