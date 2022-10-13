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Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getirmek için Edirne'de kermes düzenlenecek

13.10.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getirmek için Edirne'de kermes düzenlenecek

EDİRNE (AA) - Edirne'de Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın "lösemili bir çocuğunun masraflarını karşılayın" vasiyetini yerine getirmek için "Şehidimize Son Görev" temasıyla kermes düzenlenecek.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Şehit Aileleri ve Gaziler Birimince, 17 Ekim Pazartesi günü Saraçlar Caddesi'nde düzenlenecek kermesten elde edilen gelir, lösemili çocuklara bağışlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, Şehit Ataş'ın vasiyetini yerine getireceklerini ifade etti.

Belediyeye bağlı müdürlüklerin, belediye meclis üyelerinin, üreten kadınların stant açacağını belirten Gürkan, vatandaşları kermese davet etti.

Ataş'ın, şehit olmadan bir süre önce çekilen videosunda, "Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın bir şekilde, bir lösemili kız çocuğuna bakın. Bütün masraflarını karşılayın." vasiyetinde bulunduğu belirtildi.

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