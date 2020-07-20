MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şehriban Emirli'den Mehmet Aslantuğ hakkında şoke eden iddialar! 'Zorla kürtaj...'

Şehriban Emirli'den Mehmet Aslantuğ hakkında şoke eden iddialar! 'Zorla kürtaj...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 14:16 | Son Güncelleme

Şehriban Emirli ünlü sanatçı Mehmet Aslantuğ ile ilgili açıklamalarıyla gündem oldu. Mehmet Aslantuğ ise sosyal medyadan jet hızında bir açıklama yaptı.

Şehriban Emirli'den Mehmet Aslantuğ hakkında şoke eden iddialar! 'Zorla kürtaj...'

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ hakkında ilginç iddialar gündeme geldi. İddialara göre Aslantuğ henüz şöhret olmadığı yıllarda tanıştığı ve büyük bir aşk yaşadığı, evlilik planları yaptığı Şehriban Emirli'ye zor günler yaşatmış. Emirli UçanKuş TV yorumcusu ünlü prodüktör Erol Köse’ye açıklamalar yaptı.

Emirli henüz 18 yaşındayken tanıştığı Mehmet Aslantuğ’la aynı filmde oynadıklarını sonrasında aralarında tutkulu bir aşk yaşandığını ve iki kez hamile kaldığını iddia etti. Şehriban Emirli ilk bebeklerini 3 aylık hamileyken o yıllarda yasal olmamasına rağmen Mehmet Aslantuğ’un ısrarı ve baskısı sonunda aldırdığını ileri sürdü.

MELDİVEN ALTI KÜRTAJ İDDİASI

Bir sene sonra tekrar hamile kaldığını ancak aynı baskılar sonrası Mehmet Aslantuğ’un bulduğu bir merdiven altı klinikte aldırdığını iddia etti. Şehriban Emirli o dönem pek çok doktorun hem kendisini hem de Mehmet Aslantuğ’a “Bu bir cinayet olur. Bebek artık 5 aylık. Ayrıca anne operasyon sırasında hayatını kaybedebilir, anne adayı ömür boyu bir daha hamile kalamayabilir” diye uyardığını buna rağmen ikinci çocuğunu da aldırmak zorunda kaldığını ileri sürdü.

Üst üste yaşadığı bu travmalardan sonra kısır kaldığını ve Mehmet Aslantuğ’dan ayrıldığını söyleyen Şehriban Emirli “Bir daha hiç hamile kalamadım. Yaşadığım evlilik bu yüzden bitti” dedi.

aslan-Niz6_cover

Acısını hep içinde yaşadığını ve bir dönem çok aşık olduğu Mehmet Aslantuğ’u her seferinde affettiğini söyleyen Şehriban Emirli iki yıl önce yaşanan bir telefon konuşmasından sonraysa artık eski hayat arkadaşının tepkisinin ardından konuşma kararı verdiğini söyledi. Emirli o konuşmayı şöyle anlattı: “2018 yılında Mehmet’le konuştuk. Bana ‘Nasılsın, evlendin mi, çocuğun var mı’ diye sordu. Ben yıllar önceki olayları anlatıp kısır kaldığımı söylediğimde hiçbir tepki vermedi, sıradan bir şey yaşanmış ‘Hoşça kal’ deyip telefonu kapattı. Benim için Mehmet Aslantuğ o gün tamamen bitti” dedi.

MEHMET ASLANTUĞ'DAN SERT AÇIKLAMA

Şehriban Emirli’nin yıllar sonra anlattığı bu olaylara Mehmet Aslantuğ sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu açıklamasında "Çok yazık! 33 yıl önce bir film seti arkadaşlığı 'hayat arkadaşlığı'diye tariflenip asılsız ithamlarla gündem yaratma aç gözlülüğüne yelteniyor!" dedi.

1

Aslantuğ daha sonra ise Köse'yi ima ederek "Tartışmalı karakterleriyle magazin dünyasına sığınmış birileri de şahitlik ediyor" yorumunda bulundu.
2

Arzum Onan ise eşi Mehmet Aslantuğ ile karesini Instagram hesabından "26 yıldır bana yaşattığın her bir saat için teşekkür ederim yüreği güzel sevgili" notuyla paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Öperken poz vermiş! Yalanladığı aşk ispatlandıÖperken poz vermiş! Yalanladığı aşk ispatlandı
Rol arkadaşıyla tatile çıktı! Rol arkadaşıyla tatile çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

6 dil bilen yakışıklı oyuncu bir konuştu sosyal medya yıkıldı

6 dil bilen yakışıklı oyuncu bir konuştu sosyal medya yıkıldı

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seda Sayan teknesinde ağır misafirlerini ağırladı

Seda Sayan teknesinde ağır misafirlerini ağırladı

Jessica Biel ve Justin Timberlake, ikinci çocuklarına kavuştu

Aldatılmıştı! Hamileliği gizliyordu doğum gerçekleşti

Merve Boluğur Alaçatı tatilinde düşman çatlatıyor

Merve Boluğur Alaçatı tatilinde düşman çatlatıyor

Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu'na son veda! İşte cenazeden fotoğraflar

Vasiyeti neden yerine getirilmedi! İşte sebebi

Emir Sarıgül Buket Aydın'ı öperken poz vermiş! Aşkı yalanlamıştı

Öperken poz vermiş! Yalanladığı aşk ispatlandı

Demi Rose tanga bikini altıyla yakalandı! Pareolu önlem

Tanga bikini altıyla yakalandı! Pareolu önlem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.