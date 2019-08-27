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Şehrin göbeğinde kanlı infaz! Ardından dram çıktı, Uzman onbaşı yürekleri burktu

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GÜNDEM  | 27.08.2019 19:15 | Son Güncelleme

Konya'nın Ereğli ilçesinde kimliği belirlenemeyen 4 kişinin silahlı saldırısında Uzman Onbaşı Erhan Yücael (25) ve akrabası Yusuf Işıklı (23) hayatını kaybetti, yoldan geçen Fatih Öksüz (39) bacağından yaralandı. Yaklaşık 3 ay önce düğün yapan Erhan Yücael'in Ankara'da görevli olduğu, nikah işlemleri için Ereğli’ye geldiği öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi'nde Öğretmen Addurrahim Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 4 kişi, Uzman Onbaşı Erhan Yücael ile yanındaki akrabası Yusuf Işıklı'nın üzerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda Yücael göğsünden, Işıklı, sol kolu ve koltuk altından yaralandı. Bu sırada arkadaşlarıyla birlikte yoldan geçen Fatih Öksüz de, bacağından vuruldu. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKLAŞIK 3 AY ÖNCE DÜĞÜN YAPMIŞTI

Göğsüne 3 mermi isabet eden Yücael ile Işıklı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Öksüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaklaşık 3 ay önce düğün yapan Erhan Yücael'in Ankara'da görevli olduğu, nikah işlemleri için Ereğli’ye geldiği öğrenildi. Saldırının ardından arka plakası sökülmüş bir otomobille kaçan 4 şüpheli, Karaman'da polis tarafından gözaltına alındı. Saldırının alacak meselesinden kaynaklandığı öne sürüldü. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Alacak meselesi öyle mi :( yazıklar olsun ülke ne hale geldi.
Ne haldeydi ki?
izlettiniz saçma sapan dizileri millete şimdi ölmeyi bayılmak zannediyorlar. mafyacılık oynuyorlar.
noldu alacağınızı tahsil ettinizmi vijdansızlar sizin gibileri asmak lazım ama yok işte elden gelen bişey rabbim ailesine ve yakınlarına sabır versin.
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