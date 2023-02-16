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Şehrin kalabalığından kaçmışlardı! Eser-Berfu Yenenler çifti İstanbul depremi uyarıları sonrası harekete geçti

16.02.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzyılın depremi olarak adlandırılan Kahramanmaraş'taki depremin ardından bilim insanlarından İstanbul depremine dair de uyarılar geliyor. Korkutan İstanbul depremi uyarıları sürerken Berfu Yenenler ve Eser Yenenler harekete geçti.

Şehrin kalabalığından kaçmışlardı! Eser-Berfu Yenenler çifti İstanbul depremi uyarıları sonrası harekete geçti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremler 10 ilimizi etkiledi. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinde Eser - Berfu Yenenler çifti, enkazdan kurtarılan ailelerini kaybetmiş iki köpeği sahiplenmişti.

Ünlü çift ilk günden beri ellerinden geleni yapmaya çalışırken bir yandan da olası İstanbul depremi için önlemlerini almaya çalışıyor. Daha önce Kemerburgaz'da orman içinde yaşayan Eser ve Berfu Yenenler çifti o evin sahibiyle sorun yaşayınca yine şehirden uzakta bir ev tercih etmişti.

Berfu Yenenler son olarak müstakil evlerinin deprem kontrollerini yaptırdıklarına dair bir paylaşımda bulundu.

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Berfu Yenenler paylaşımında "Evi denetlemeye giriştik" dedi.

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Berfu Yenenler Eser Yenenler ele

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