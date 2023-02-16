AHBAP Başkanı Haluk Levent, 500 bin TL bağış yaptığını açıkladı: AFAD emekçilerine selam olsun

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaptığı yardımlarla gündeme gelen Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, yarın açıklama yapacağını duyurdu. Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam 22.00'de önemli bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

"AFAD EMEKÇİLERİNE SELAM OLSUN"

Tüm televizyon kanallarında ortak yayınlanan, AFAD ve Kızılay'a bağış toplanan canlı yayın sırasında bir paylaşım daha yapan Haluk Levent şu ifadeleri kullandı:

"TV'ye bağlanmak istedim ama olmadı. Yıllarca beraber çalıştığımız eskisinden yeni yöneticisine kadar görüştüğüm bildiğim hatta yangınlarda sellerde özverili çalışmalarına tanık olduğum AFAD emekçileri geldi aklıma. Onlara selam olsun. Ben de 500 bin ₺ bağış açıklıyorum."