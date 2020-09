Şehzadeler Belediyesinden şeffaflık örneği

Şehzadeler Belediyesi, hayata geçirdiği ilklere bir yenisini daha ekledi. Şeffaf belediyecilik adına gerçekleştirdiği ihaleleri belediyenin resmi facebook hesabından canlı olarak yayınlamaya başladıklarını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Biz halkımıza karşı her zaman açık ve şeffaf olduk. Şeffaf belediyecilik anlayışımızın gerekliliklerini örnek uygulamalarla yerine getirmeye aynı kararlılıkta devam edeceğiz.” dedi.

Kurulduğu yıldan beri hayata geçirdiği ilkler ile adından sıkça söz ettiren Şehzadeler Belediyesi, yine bir ilke imza attı. Şeffaf belediyecilik adına Şehzadeler Belediyesi, gerçekleştirdiği ihaleleri canlı olarak Şehzadeler Belediyesi’nin resmi facebook adresinden yayınlamaya başladı. Canlı ihale uygulamasına ilişkin konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Biz halkımıza karşı her zaman açık ve şeffaf olduk. Halkımızdan gizleyecek ve saklayacak hiçbir şeyimiz yok. İlklerin belediyesi olarak yine bir ilki daha hayata geçiren yerel bir yönetim olmanın gururunu yaşıyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışımızın gerekliliklerini örnek uygulamalarla yerine getirmeye aynı kararlılıkta devam edeceğiz." dedi.

İlk canlı ihale yayını, bugün gerçekleştirilen Sancaklıiğdecik Mahallesi Çok Amaçlı Salon ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi İhalesi oldu. Bugün saat 14.00’da gerçekleştirilen ihale için beş firma EKAP’tan belge indirirken, ihaleye tek firma müracaat etti. İdarenin yaklaşık olarak 1 milyon 727 bin 458 Lira 13 Kuruş maliyetli olarak belirlediği ihaleye Özbaraklar İnşaat Taahhüt Nakliyat ve Hafriyat Asfalt ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 1 milyon 740 bin TL teklif verdi. Belgelerin değerlendirilmesinin ardından ihalenin sonucu açıklanacak.