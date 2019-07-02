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Seinfeld’in New York’taki dairesi lego olmaya hazırlanıyor!

Content Studio Content Studio
EĞLENCE  | 02.07.2019 10:30 | Son Güncelleme

Oyun dünyasında çevre ve bölüm tasarımcısı olarak görev yapan ve aynı zamanda bir Seinfeld aşığı olan Brent Waller, dizinin 30. yılı şerefine Jerry Seinfeld’in New York’taki dairesini ve dizinin ana karakterlerini LEGO olarak yeniden tasarladı.

9 sezon ve onlarca bölümün ardından George Costanza, Cosmo Kramer ve Elaine Benes gibi karakterleri hayatımıza sokan dizinin LEGO formatındaki hali de oldukça güzel gözüküyor. Hem karakterlerin hem de evin her detayı düşünlen tasarımlarda dizinin ana karakterleri dışında Newman ve Costanza ailesi gibi yan karakterlerimiz de mevcut.

Bu adresi tıklayarak siz de oy verebilirsiniz!

Seinfeld’in New York’taki dairesi lego oluyor!

Sadece komedi dizileri arasında değil, televizyon tarihinin kült yapımlarından biri olan Seinfeld, ilk bölümüyle 1989 yılında ekranlara gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
seinfeld tasarım New York

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