Seinfeld’in New York’taki dairesi lego olmaya hazırlanıyor!

9 sezon ve onlarca bölümün ardından George Costanza, Cosmo Kramer ve Elaine Benes gibi karakterleri hayatımıza sokan dizinin LEGO formatındaki hali de oldukça güzel gözüküyor. Hem karakterlerin hem de evin her detayı düşünlen tasarımlarda dizinin ana karakterleri dışında Newman ve Costanza ailesi gibi yan karakterlerimiz de mevcut.

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