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Şekli ayrı lezzeti ayrı güzel: Nefis gül tatlısı tarifi! Gül tatlısı nasıl yapılır?

18.09.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbaharın gelmesiyle birlikte şerbetli tatlılara olan ilgi artmaya başladı. Ancak her seferinde şekerpare, baklava gibi şerbetli tatlılar yemekten sıkılanlar farklı bir tatlı arıyorlar. Gül tatlısı hem görünüşü hem de lezzetiyle aradığınız tatlı olabilir. Gül tatlısı nasıl yapılır? merak ediyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz.

Şekli ayrı lezzeti ayrı güzel: Nefis gül tatlısı tarifi! Gül tatlısı nasıl yapılır?

Gelen misafirlerinizi etkileyecek bir tatlı arıyorsanız gül tatlısı tam size göre! Bu tatlının görünüşü oldukça uğraşılmış dursa da yapımı çok basit. Lezzeti ise enfes. Hem sizin hem de sevdiklerinizin vazgeçilmezi olacak bu tatlıyı mutlaka denemeniz gerekiyor.

GÜL TATLISI TARİFİ

Malzemeler

1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
125 gram eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı irmik
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2,5 su bardağı un

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker
3 su bardağı su

Yapılışı

  • Gül tatlısı tarifimize ilk olarak şerbetimizi hazırlayarak başlıyoruz. Tenceremize şeker ve suyu alarak 10 dakika kadar kaynatıp soğumaya bırakıyoruz.
  • Tatlının hamuru için uygun bir kaba, eritmiş olduğumuz tereyağı, sıvı yağı, yoğurt ve irmiği alarak çırpıcı ile çırpalım.
  • Üzerine vanilya, kabartma tozu ve unu ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim.
  • Hamurumuzu merdane ile kalın olmayacak şekilde açalım.
  • Açtığınız hamuru çay bardağı ile keselim.
  • Kesilen daireleri yarım ay şeklinde üst üste gelecek biçimde 3 tanesini koyarak rulo yapalım.
  • Ruloyu da bir bıçak ile ortadan ikiye keserek iki adet gül elde etmiş olalım.
  • Tüm hamur için aynı işlemi yapalım ve tepsiye dizip ortalarına fındık batıralım.
  • 160 derece fırında 30 dakika kadar pişirelim.
  • Kurabiyeler sıcak iken soğumuş olan şerbeti üzerine dökelim.
  • Bu tariften 24 adet gül tatlısı elde edilmektedir.

AFİYET OLSUN!

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