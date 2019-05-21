Seks fotoğrafları ifşa oldu! Kadın'da yer yerinden oynadı

Yeni bölüm fragmanı ile sosyal medyayı sallayan dizide Şirin ile Sarp'ın seks fotoğrafları ifşa olacak Bahar her şeyi öğrenecek!

Kadın'da yer yerinden oynadı!

Soluksuz bir bölümle bu akşam Fox ekranlarında yayınlanacak olan başarılı dizi Kadın'da yer yerinden oynayacak. 63. yeni bölüm fragmanı ile sosyal medyayı sallayan dizide Şirin ile Sarp'ın seks fotoğraflarını Bahar aylar sonra öğrenecek, dizide kıyamet kopacak!

Heyecan dolu bir finalle biten Kadın dizisinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelecek. Doruk'un sünnet düğünü için son hazırlıkları yapan Sarp polisler tarafından götürülmüş bunu gören çocuklar perişan olmuştu. Kadın yeni bölümde ise heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Sarp'ın mahalleye taşınması ile dizinin özellikle son bölümlerinde heyecan iyice arttı. Bu akşamki 63. yeni bölümde ise bu heyecan yerini gerilime bırakacak Şirin ve Bahar aylar sonta karşı karşıya gelecek.

Peki Kadın yeni bölümde bu akşam neler olacak: Doruk'un sünnet düğününe katılan isimlerden biri de Pırıl olacak. Sarp'ın Bahar'ı tercih etmesinden dolayı Bahar'a karşı kin ve öfke dolu olan Pırıl, deyim yerindeyse bu akşam fitilin ucunu ateşleyen isim olacak.

Aylardır Bahar'dan köşe bucak saklanan yasak fotoğraflar gün yüzüne çıkacak. Şirin ile Sarp'ın birlikte oldukları fotoğraflar Pırıl'ın telefonunda çıkacak.

Hala Sarp'a saplantılı bir şekilde aşık olan Şirin ise fotoğrafları Bahar'ın görmesi için elinden geleni yapacak. Ablasının eşi, yani eniştesi ile yasak aşk yaşayan birlikte olan Şirin hiç ummadığı bir olayla karşı karşıya kalacak.

Kocası Sarp'a karşı daha ılımlı ve sıcak davranmaya başlayan Bahar ise o fotoğrafları görünce şok olacak. Şirin'ın boynuna yapışacak olan Bahar okkalı bir tokatla Şirin'den tüm bunların hesabını bir bir soracak.

Peki bu akşam nefes kesen yeni bölümü ile ekrana gelecek Kadın'da başka neler olacak?

Doruk’un sünnetine giderken gelen polislerle beraber büyük bir şoka giren Sarp, polislerin onu neden tutukladığını merak etmektedir.