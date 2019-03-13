Seks görüntülerini kaydedip paylaşan pop yıldızı müzik kariyerine son verdi

30 yaşındaki Jung Joon-young, en az 10 farklı kadınla cinsel ilişki sırasında kayıt yaptığını, bunları cep telefonundaki sohbet uygulamalarında başkalarıyla paylaştığını söyledi.

Önce suçluluk duymadığını belirten Jung aldığı tepkiler sonrası, görüntülediği kadınlardan ve hayranlarından özür diledi:

"Kadınları, izinlerini almadan videoya aldım ve sonra görüntülerini paylaştım. Hayatım boyunca, suç oluşturan ahlaksız ve yasa dışı hareketlerim için pişmanlık duyacağım."

Jung, 2015 ve 2016 yıllarında işlediği belirilen suçlar için Perşembe günü başkent Seul'de polis tarafından sorgulanacak.

