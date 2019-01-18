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Seks kasetleri ortaya çıkınca mahkemeye koşan 10 ünlü isim

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ÜNLÜLER  | 18.01.2019 10:08 | Son Güncelleme

Bazı ünlülerin özel fotoğrafları çalınırken bazılarının ise seks kasetleri çalınıyor! Bir döneme seks kasetlerinin düşmesiyle damga vuran 10 ünlü isim ve yaşadıkları.

Şimdilerde ekranlarda sorunsuz bir şekilde gördüğümüz ünlülerden bazıları, bir zamanlar çektikleri seks kasetleri ile çok fazla uğraşmak zorunda kalmıştı.

İşte seks kasetleriyle olay olan ünlüler:

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Seks kasediyle başı derde giren ünlüler

Pamela Anderson

Pamela Anderson
Pamela Anderson ve rock sanatçısı eşi Tommy Lee balayına gittiklerinde yaşadıkları aşkı belgelemeye karar verdiler. Tanıştıktan dört saat sonra evlenen çiftin seks kasetleri 1995 yılında evli bir çiftken oturdukları evden çalındı.

Farrah Abraham

Farrah Abraham
Televizyonların yıldızlarından biri olan Farrah Abraham, seks kasetinin çalındığına yemin ediyor. Videodaki tek problem, sonunun pornografi oyuncusu James Deen ile bitiyor olması. Abraham kasetin yayıldığı zaman yaptığı açıklamada sarhoş edildiğini, tecavüze uğradığını yani hiçbir şeyin karşılıklı olmadığını söyledi. Buna misilleme olarak da kaseti yayınlayan kişi, Farrah'ın ilk porno filmini çektiğini gösteren kamera arkası görüntüleri yayınladı.

Colin Farrell

Colin Farrell
Hollywood'un kötü çocuğu Colin Farrell, model Nicole Narain ile 2003 yılında bir seks videosu çekti. Narain kasetin 14 dakikasını sattı. Farrell dava açtı ve dört saat süren yazılı ifadesinin bir kısmında neden videonun yayılmasına karşı olduğunu açıkladı.

Paris Hilton

Paris Hilton
2001 yılında Rick Solomon ile çekilen seks kaseti, 2004 yılında Paris Hilton'ın başına bela oldu. Hilton, bütün bunlar olduğunda kendinde olmadığını söyledi. Solomon, eski kız arkadaşının karalanmasından ötürü dava açtı. Hilton, bir kısmını hayır kurumuna bağışlayacağını söylediği 400.000 dolar ile ödüllendirildi.

Rob Lowe

Rob Lowe
Rob Lowe, büyük olasılıkla seks skandalına ismi karışan ilk ünlülerden... 1988 yılında, Atlanta'da düzenlenen Demokratik Ulusal Kongre'den bir gece önce kariyerinin zirvesinde olan Lowe'un 16 yaşında bir kızla seks kaseti kaydedildi. 16 yaşında cinsel ilişki eyalette sorun olmamasına rağmen, o dönemler ortaya çıkan bu skandal oyuncunun kariyerini alt üst etti. Gerçekten ciddiye alınması yıllarını aldı.

Eric Dane

Eric Dane
Grey's Anatomy'nin eski oyuncusu Eric Dane ve eşi Rebecca Gayheart 2009 yılında skandal yaratan bir videoda görüldü. Çiftin yanı sıra, olaya ayrıca iki kadın daha dahil olmuştu. Dane ve Gayheart kasetin dağıtımını gerçekleştiren firmaya 1 milyon dolarlık dava açtılar.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez
Bir seks kasetinin yayılmasını durdurmak isteyince, süper star olmak biraz daha kolaylaşıyor olabilir. Jennifer Lopez, ilk eşi Ojani Noa ile Noa'nın balayında çektikleri videoyu yaymak istemesi üzerine kavga etmeye başladılar. 1997 yılının Şubat ayından, 1998 yılının Ocak ayına kadar evli kaldılar. Şimdiye kadar ise Noa'nın herhangi bir kaset yaymasına izin verilmedi.

Kim Kardashian

Kim Kardashian
Birçok kişi Kim Kardashian'ın önlenemeyen ününün seks kasetinden ötürü olduğunu düşünüyor. Kardashian, sanatçı Ray J. ile flört ediyordu. İkilinin 2003 yılında yaptıkları kaset, 2007 yılında sızdırıldı. Kardashian dava açtı ve 5 milyon dolarla ödüllendirildi.

Chelsea Handler

Chelsea Handler
2010 yılında komedyen Chelsea Handler, Hollywood basamaklarını tırmanmaya çalıştığı 1990'lı yıllarda çektiği bir kasetle uğraşmak zorunda kaldı. Handler ise bunun sadece bir şakanın parçası olduğunu söyledi.

Hulk Hogan

Hulk Hogan
2012 yılında, Hulk Hogan evli bir kadın olan Heather Clem ile cinsel bir ilişki yaşadı. Sonrasında videoda Clem'in eşinin kendisine "Eğer emekli olmak zorunda kalırsak, işte biletimiz!" dediği duyuluyor. Hogan çifte ve videoyu dağıtan firmaya dava açtı. Geçen bahar 115 milyon dolar tazminat aldı.
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