Seks kasetleri ortaya çıkınca mahkemeye koşan 10 ünlü isim

Şimdilerde ekranlarda sorunsuz bir şekilde gördüğümüz ünlülerden bazıları, bir zamanlar çektikleri seks kasetleri ile çok fazla uğraşmak zorunda kalmıştı. İşte seks kasetleriyle olay olan ünlüler: Kış gecelerini şenlendirecek eğlenceli öneriler

Seks kasediyle başı derde giren ünlüler

Pamela Anderson Pamela Anderson ve rock sanatçısı eşi Tommy Lee balayına gittiklerinde yaşadıkları aşkı belgelemeye karar verdiler. Tanıştıktan dört saat sonra evlenen çiftin seks kasetleri 1995 yılında evli bir çiftken oturdukları evden çalındı.

Farrah Abraham Televizyonların yıldızlarından biri olan Farrah Abraham, seks kasetinin çalındığına yemin ediyor. Videodaki tek problem, sonunun pornografi oyuncusu James Deen ile bitiyor olması. Abraham kasetin yayıldığı zaman yaptığı açıklamada sarhoş edildiğini, tecavüze uğradığını yani hiçbir şeyin karşılıklı olmadığını söyledi. Buna misilleme olarak da kaseti yayınlayan kişi, Farrah'ın ilk porno filmini çektiğini gösteren kamera arkası görüntüleri yayınladı.

Colin Farrell Hollywood'un kötü çocuğu Colin Farrell, model Nicole Narain ile 2003 yılında bir seks videosu çekti. Narain kasetin 14 dakikasını sattı. Farrell dava açtı ve dört saat süren yazılı ifadesinin bir kısmında neden videonun yayılmasına karşı olduğunu açıkladı.

Paris Hilton 2001 yılında Rick Solomon ile çekilen seks kaseti, 2004 yılında Paris Hilton'ın başına bela oldu. Hilton, bütün bunlar olduğunda kendinde olmadığını söyledi. Solomon, eski kız arkadaşının karalanmasından ötürü dava açtı. Hilton, bir kısmını hayır kurumuna bağışlayacağını söylediği 400.000 dolar ile ödüllendirildi.

Rob Lowe Rob Lowe, büyük olasılıkla seks skandalına ismi karışan ilk ünlülerden... 1988 yılında, Atlanta'da düzenlenen Demokratik Ulusal Kongre'den bir gece önce kariyerinin zirvesinde olan Lowe'un 16 yaşında bir kızla seks kaseti kaydedildi. 16 yaşında cinsel ilişki eyalette sorun olmamasına rağmen, o dönemler ortaya çıkan bu skandal oyuncunun kariyerini alt üst etti. Gerçekten ciddiye alınması yıllarını aldı.

Eric Dane Grey's Anatomy'nin eski oyuncusu Eric Dane ve eşi Rebecca Gayheart 2009 yılında skandal yaratan bir videoda görüldü. Çiftin yanı sıra, olaya ayrıca iki kadın daha dahil olmuştu. Dane ve Gayheart kasetin dağıtımını gerçekleştiren firmaya 1 milyon dolarlık dava açtılar.

Jennifer Lopez Bir seks kasetinin yayılmasını durdurmak isteyince, süper star olmak biraz daha kolaylaşıyor olabilir. Jennifer Lopez, ilk eşi Ojani Noa ile Noa'nın balayında çektikleri videoyu yaymak istemesi üzerine kavga etmeye başladılar. 1997 yılının Şubat ayından, 1998 yılının Ocak ayına kadar evli kaldılar. Şimdiye kadar ise Noa'nın herhangi bir kaset yaymasına izin verilmedi.

Kim Kardashian Birçok kişi Kim Kardashian'ın önlenemeyen ününün seks kasetinden ötürü olduğunu düşünüyor. Kardashian, sanatçı Ray J. ile flört ediyordu. İkilinin 2003 yılında yaptıkları kaset, 2007 yılında sızdırıldı. Kardashian dava açtı ve 5 milyon dolarla ödüllendirildi.

Chelsea Handler 2010 yılında komedyen Chelsea Handler, Hollywood basamaklarını tırmanmaya çalıştığı 1990'lı yıllarda çektiği bir kasetle uğraşmak zorunda kaldı. Handler ise bunun sadece bir şakanın parçası olduğunu söyledi.