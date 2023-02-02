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'Seks oyuncaklarını severim' diyen Miley Cyrus göbeğine inen dekoltesiyle şaşı etti

02.02.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hannah Montana dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Miley Cyrus, cesur açıklamaları ve pozlarıyla sık sık hayranlarını şaşırtıyor. Miley Cyrus, bu defa göbeğine kadar inen dekoltesiyle dikkat çekti.

'Seks oyuncaklarını severim' diyen Miley Cyrus göbeğine inen dekoltesiyle şaşı etti

ABD'li yıldız Miley Cyrus, yine sınırları zorladı. Siyah mini bir elbise giyen Cyrus, derin dekolteli pozunu paylaştı.

Miley Cyrus'un paylaşımına kısa sürede 3 milyonun üzerinde beğeni geldi.

'Seks oyuncaklarını severim' diyen Miley Cyrus göbeğine inen dekoltesiyle şaşı etti

Cyrus'u beğenenler arasında Hailey Bieber ve Dove Cameron gibi isimler de vardı.

'Seks oyuncaklarını severim' diyen Miley Cyrus göbeğine inen dekoltesiyle şaşı etti

Cinsel hayat itirafıyla şaşırtan Miley Cyrus, ilk cinsel deneyimini iki kadınla yaşadığını söylemişti.

'Seks oyuncaklarını severim' diyen Miley Cyrus göbeğine inen dekoltesiyle şaşı etti

2 yıl evli kaldığı Liam Hemsworth'ün cinsel ilişki yaşadığı ilk erkek olduğunu belirten Miley Cyrus, bu durumu eşine söylemediğini çünkü bir ezik gibi görülmekten korktuğunu anlattı.

'Seks oyuncaklarını severim' diyen Miley Cyrus göbeğine inen dekoltesiyle şaşı etti

Ev dekorasyonunda seks oyuncaklarına yer verdiğini söyleyen Miley Cyrus, onları yalnızca tasarım için değil, cinsel hayatında da kullandığını sözlerine ekledi.

'Seks oyuncaklarını severim' diyen Miley Cyrus göbeğine inen dekoltesiyle şaşı etti

Çok küçük yaşlarda kameralarla tanışan Miley Cyrus, daha önce Big Fish, High School Musical, Sex and The City ve The Last Song gibi yapımlarda rol aldı.

'Seks oyuncaklarını severim' diyen Miley Cyrus göbeğine inen dekoltesiyle şaşı etti


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