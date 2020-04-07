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Seks partisi veren Kyle Walker'a büyük şok!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.04.2020 17:45 | Son Güncelleme

Manchester City futbolcusu Kyle Walker'ın, EvdeKal çağrısı yapmadan 1 gün önce evinde escort kadınlarla seks partisi verdiği öğrenildi.

Seks partisi veren Kyle Walker'a büyük şok!

Manchester City futbolcusu Kyle Walker, büyük bir skandala imza attı. Koronavirüs salgını süresince karantina kurallarını hiçe sayan Walker'ın, evine çağırdığı iki escort kadınla seks partisi verdiği öğrenildi.

İngiliz basınında The Sun'ın haberine göre, Kyle Walker'ın eve çağırdığı escorlardan Louise McNamara 21 yaşındaydı. Louise McNamara'nın ifadesine göre evdeki parti 3 saat sürerken, seks partisinden 1 gün sonra Kyle Walker sosyal medyadan takipçilerine 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

PAHALIYA PATLADI

Kyle Walker'ın İngiltere'deki karantina günlerinde iki eskort ile yaptığı seks partisi, kendisine pahalıya patladı. Önce takımı Manchester City tarafından para cezasına çarptırılması kararlaştırılan Kyle Walker'ın İngiltere Milli Takımı kariyeri de 29 yaşında sona ermek üzere.

Daily Star'ın iddiasına göre İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, yaşanan olay sonrası Walker'ı artık milli takım kadrosunda düşünmüyor. 2.000 Pound ödeyerek düzenlediği parti sonrası kulübünden 250.000 Pound ceza alması söz konusu olan Walker'ın milli takım kariyeri de sona ermiş gibi duruyor.


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Anahtar Kelimeler:
Kyle Walker seks Manchester City

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