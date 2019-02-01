Seks tarikatı kurmuşlar! Onlarca kızı kaçırıp...

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 01.02.2019 11:29 | Son Güncelleme

Hollandalı bir kadının yaklaşık 2 ay önce bir tarikat liderinin tacizine uğradığını anlatmasıyla ortaya çıkan gerçek dünyanın dört bir yanında yankı uyandırmıştı. Haberin duyulmasının ardından farklı ülkelerde bulunan 600 kadar kadından benzer suçlamalar geldi. Bu ihbarlar üzerine harekete geçen Sabrina Bittencourt ise korkunç detayların ortaya çıkmasını sağladı.

Seks tarikatı kurmuşlar! Onlarca kızı kaçırıp...

Sabrina Bittencourt'un duyumlardan yola çıkarak harekete geçtiği olay, Brezilya'daki bir seks tarikatını ortaya çıkardı. Yıllarca var olduğu ortaya çıkan seks tarikatının lideri Joao Teixeira de Faria, yüzlerce kadını kandırarak bir çiftlikte alıkoymuş. İşte korkunç olayın detayları...

KAÇIRILAN KADINLAR EN FAZLA 10 YIL YAŞAYABİLİYOR

Joao Teixeira de Faria'nın Brezilya'da seks çiftlikleri kurduğu ortaya çıktı. Kurduğu çiftliklere yaşları 14 ila 18 arasında değişen kız çocuklarını getiriyordu. Getirdiği kızları madende çalıştırma vaadiyle kandırıyordu. Ardındansa alıkonulan kadınlar tecavüz edilerek hamile bırakılıyordu. Doğan bebekler 20 bin ila 50 bin dolar fiyatla ABD, Avrupa ve Avustralya'da yaşayan ailelere satılıyordu. Çiftliklerde son derece kötü şartlarda yaşam süren ve sürekli tecavüze uğrayan kadınlar en fazla 10 yıl yaşayabiliyordu.

HESABINDAN ÇEKTİĞİ PARA POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Joao Teixeira de Faria'nın banka hesaplarında bulunan 9 milyon doları çekmesi, Brezilya'dan kaçış planı yaptığı şüphesiyle polisi harekete geçirdi. 77 yaşındaki tarikat lideri, geçtiğimiz aralık ayında Brezilya polisi tarafından yakalandı.

Joao Teixeira de Faria'nın kızı Dalva Teixeira'nın anlattıkları da şoke etti. Dalva Teixeira, babasının suçlarının kurbanı olduğunu söyledi.

KENDİ KIZI İTİRAF ETTİ: BABAM 10 YAŞINDAKİ KIZLARA TECAVÜZ ETTİ

Brezilyalı Veja dergisine röportaj veren Teixeira, babasının yaşları 10 ila 14 arasında değişen kızlara şiddet uyguladığını ve tecavüz ettiğini anlattı. Ayrıca babasının bir çalışanı tarafından tecavüze uğradığını ve hamile kaldığını, bu olayı öğrenen babasının kendisini öldüresiye dövdüğünü söyledi.

'BABAM BİR CANAVAR!'

Yaşadıklarını anlatırken gözleri yaş dolan genç kadın, babasını bir canavar olduğunu söyledi.

Tarikat lideri Joao Teixeira de Faria, ABD'li televizyon sonucusu Oprah Winfrey'in 2010'daki ziyareti sonrası dünya çapında üne kavuşmuştu.

Haberleri duyan Winfrey, yıllarca işkence gören kadınlarla empati kurduğunu ve adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya tarikat

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