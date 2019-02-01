Seks tarikatı kurmuşlar! Onlarca kızı kaçırıp...

Sabrina Bittencourt'un duyumlardan yola çıkarak harekete geçtiği olay, Brezilya'daki bir seks tarikatını ortaya çıkardı. Yıllarca var olduğu ortaya çıkan seks tarikatının lideri Joao Teixeira de Faria, yüzlerce kadını kandırarak bir çiftlikte alıkoymuş. İşte korkunç olayın detayları...

KAÇIRILAN KADINLAR EN FAZLA 10 YIL YAŞAYABİLİYOR



Joao Teixeira de Faria'nın Brezilya'da seks çiftlikleri kurduğu ortaya çıktı. Kurduğu çiftliklere yaşları 14 ila 18 arasında değişen kız çocuklarını getiriyordu. Getirdiği kızları madende çalıştırma vaadiyle kandırıyordu. Ardındansa alıkonulan kadınlar tecavüz edilerek hamile bırakılıyordu. Doğan bebekler 20 bin ila 50 bin dolar fiyatla ABD, Avrupa ve Avustralya'da yaşayan ailelere satılıyordu. Çiftliklerde son derece kötü şartlarda yaşam süren ve sürekli tecavüze uğrayan kadınlar en fazla 10 yıl yaşayabiliyordu.

HESABINDAN ÇEKTİĞİ PARA POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ



Joao Teixeira de Faria'nın banka hesaplarında bulunan 9 milyon doları çekmesi, Brezilya'dan kaçış planı yaptığı şüphesiyle polisi harekete geçirdi. 77 yaşındaki tarikat lideri, geçtiğimiz aralık ayında Brezilya polisi tarafından yakalandı.