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'Seks yapmak psikolojimi bozdu' demişti! Sütyensiz pozlarını peş peşe paylaştı

02.02.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 çocuk annesi ABD'li model Ashley Graham, pudra tonlarında elbisesiyle poz verdi. Sütyensiz stiliyle dikkat çeken yıldız, her karede göğüs dekoltesini sergilemekten geri durmadı.

'Seks yapmak psikolojimi bozdu' demişti! Sütyensiz pozlarını peş peşe paylaştı

Cinsel hayat itirafıyla şaşırtan büyük beden model Ashley Graham, göğüs dekolteli stiliyle bakana yeniden baktırdı.

Sütyen takmadığı zamanlarda mutlu olduğunu belirten ünlü model, elleriyle göğüslerini avuçlayıp poz verdi.

Büyük beden model Ashley Graham dekoltesini sergiledi! 'Sütyen takmak zorunda olmadığımda...'

Graham, aksesuar olarak ise beyaz bir kutu çanta tercih etti.

Büyük beden model Ashley Graham dekoltesini sergiledi! 'Sütyen takmak zorunda olmadığımda...'

Aksesuar olarak sadece yüzük takan yıldız, cesur stilinin her detayını paylaştı.

Büyük beden model Ashley Graham dekoltesini sergiledi! 'Sütyen takmak zorunda olmadığımda...'

Ashley Graham, bekar olduğu dönem New York'ta pek çok erkekle yattığını, bu durumun psikolojisini bozduğunu itiraf etmişti.

Büyük beden model Ashley Graham dekoltesini sergiledi! 'Sütyen takmak zorunda olmadığımda...'

Şimdiki eşi Justin Ervin ile evlenene dek birlikte olmayan Graham'ın Isaac, Roman ve Malachi adını verdiği 3 çocuğu bulunuyor.

Büyük beden model Ashley Graham dekoltesini sergiledi! 'Sütyen takmak zorunda olmadığımda...'

Graham, zaman zaman bebeklerini emzirdiği kareleri de takipçileriyle paylaşıyor.

Büyük beden model Ashley Graham dekoltesini sergiledi! 'Sütyen takmak zorunda olmadığımda...'

Büyük beden model Ashley Graham dekoltesini sergiledi! 'Sütyen takmak zorunda olmadığımda...'

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Ashley Graham Model anne

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