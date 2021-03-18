Seksenler'de Rasim Öztekin'in yerine gelecek oyuncu kim? Seksenler'de Fehmi'nin yerine kim gelecek?

TRT 1'in Seksenler dizisi, Rasim Öztekin'in vefatının ardından Fehmi Baba'sız kaldı. Rasim Öztekin'in yerine kimin geçeceği merak konusu olurken, usta oyuncu Rasim Öztekin'in acı kaybı sevenlerini derinden üzdü. Sosyal medyada Rasim Öztekin'in yerine alternatif isim önerileri konuşulurken, kimileri de Fehmi Baba karakterinin yerine başka bir oyuncunun gelmemesi gerektiğini savunuyor. Peki, Seksenler'de Rasim Öztekin'in yerine geçecek oyuncu belli oldu mu? İşte, yanıtı!

SEKSENLER'İN FEHMİ BABASI KİM OLACAK?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler uzun süredir beğeni ile takip ediliyor. Dizinin babacan karakteri Fehmi Baba'yı canlandıran Rasim Öztekin'in vefatının ardından pek çok kişi yerine kimin geleceğini merak ediyor.

Kanal ve dizi yönetimi tarafından bu konuda resmi bir açıklama gelmezken, dizinin yeni bölümleri yayınlanmaya devam edecek.

RASİM ÖZTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Daha önce kardiyak problemi nedeni ile tedavi gören usta tiyatrocu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanenin başhekimi tarafından yapılan açıklamada 62 yaşındaki Öztekin'in sağlık durumunun ciddiyetini korduğu belirtilmişti. Yoğun bakımda tedavi gören Rasim Öztekin, tedavisinin yapıldığı hastanede hayatını kaybetti.