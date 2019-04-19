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Seksenler dizisi devam edecek mi? Yeni bölümler ne zaman? Birol Güven açıkladı

DİZİ HABERLERİ  | 19.04.2019 20:44 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezonlara damga vuran Seksenler dizisinin senaristi Birol Güven açıklama yaptı. Güven dizinin devam edeceğini hayranlarına müjdeledi.

Seksenler dizisi devam edecek mi? Yeni bölümler ne zaman? Birol Güven açıkladı

Seksenler uzunca bir süre ekranda kalmış ve 2017 senesinde izleyicilerine veda etmişti. Seksenler final yapsa da dizinin sıkı takipçileri bu projeyi yeniden ekranlarda görmek istediklerini dile getiriyordu.

Çocuklar Duymasın'ın 2023 senesinde tekrar ekranlara gelebileceğinin Birol Güven tarafından duyurulmasının ardından, Seksenler'in ekranlara dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyordu.

Dizinin senaristlerinden Birol Güven'in, Seksenler ile ilgili olarak Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Bana en çok sorulan soru; 'Seksenler devam edecek mi?' Evet devam edecek inşallah. Ama yeni hikayelerle ve muhteşem oyuncu kadromuzun yanına yeni oyucu arkadaşlarımızın ilavesiyle. Çok yakında...."

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2012-2017 seneleri arasında yayınlanan ve Seksenler döneminin aile yapısındaki ve toplum üzerindeki etkilerini ele alan sevilen dizinin oyuncu kadrosunda Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Özlem Türkad, Yasemin Conka ve Ceyhun Fersoy gibi sevilen isimler yer alıyordu. 228 bölüm yayınlanan Seksenler dizisinin yayınlanacağı kanal ve yeni oyuncularının kimler olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.


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