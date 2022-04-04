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Seksenler dizisi final mi yaptı? Sevilen diziden kötü haber! Seksenler dizisi neden yok?

04.04.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seksenler dizisinin yayın akışından yer almaması sevilen dizinin izleyicilerini endişelendirdi. Gelişme sonrası "Seksenler dizisi final mi yaptı?" sorusu me3rak ediliyor. Seksenler, bu yıl yeni sezonuyla TRT 1 ekranlarında başlamıştı. Peki Seksenler dizisi final mi yaptı? Seksenler dizisi neden yok? İşte dizi hakkında merak edilenler...

Seksenler dizisi final mi yaptı? Sevilen diziden kötü haber! Seksenler dizisi neden yok?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinin yayın akışında yer almaması sonrası izleyiciler tarafından merakla dizinin akıbeti sorgulanıyor. Mahalle kültürünü yansıtan en iyi dizilerden olan Seksenler dizisi üzerinden yıllar geçmesine karşın hala büyük bir zevkle izlenmeye devam ediyordu.

SEKSENLER DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?

TRT 1 ekranlarından yayınlanan 'Seksenler', yeni sezonuyla her akşam saat 17.00'de yayınlanıyor. 'Çağatay' karakterini canlandıran İlker Ayrık'ın da bu sezon diziye geri dönmesiyle yeniden eski heyecanlı günlerine dönen dizi ilgiyle takip ediliyordu. Diziye katılan oyuncular arasında Zeynep Demirel ve Reha Özcan gibi popüler isimler de yer alıyordu.

2009 Miss Belçika Güzeli olan Zeynep Demirel de, 'Seksenler' ailesine Çağatay’ın Belçikalı eşi 'Amelie' olarak dahil olmuştu. Hikâye gereği uzun zaman önce Belçika’ya giden Çağatay, yeni sezonda sürpriz bir şekilde mahallesine geri dönmüştü. Diziye ayrıca mahallenin lisesi ve oradaki öğrenciler de dahil olmuştu.

Dizinin başrol oyuncularından Rasim Öztekin'in vefatının ardından diziye bir dönem ara verilmiş, sonrasında çekimlere geri dönülmüştü.

RAMAZAN AYINDAN SONRA DEVAM EDECEK

Ancak dizi Ramazan ayının başlamasıyla birlikte TRT 1 yayın akışından çıkarıldı.
Kulislerde konuşulan bilgilere göre ise Seksenler dizisi Ramazan ayı sebebiyle artan program yoğunluğu gerekçesiyle yayın akışından çıkarıldı. Dizinin ayrıca Ramazan ayının bitiminden sonra yeniden kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

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TRT 1
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