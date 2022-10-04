"Seksenler'i aratmayacak" deniliyordu! 'Mükemmel Eşleşme'den kötü haber!

Final yapan dizi projelerine bir yenisi daha eklendi. Kusursuz Kiracı dizisinin geçen hafta ekrana veda etmesine karar verilmişti. Bugün bir final haberi daha geldi.

TRT’nin Birol Güven imzalı projesi Mükemmel Eşleşme de bitiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Birol Güven ekibe dizinin 13. bölümde final yapacağını duyurdu. Emre Kavuk’un yönettiği dizide Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim, Ayşegül Günay, Asuman Dabak, Volkan Severcan, Ayhan Taş, Eylül Öztürk, Cem Zeynel Kılıç, Ayşen Sezeral oynuyordu.

Dizinin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Sever Demirel'in başrollerinde olduğu Seksenler'in yerine geleceği ve onun kadar etkili olacağını düşünülüyordu.

