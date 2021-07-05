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Seksenler'in Amelie'si Zeynep Demirel kocaman örümcek görünce...

05.07.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seksenler dizisinde Çağatay'ın yabancı kız arkadaşı Amelie karakteri ile dizi izleyicilerinin karşısına çıkan Zeynep Demirel son paylaşımlarıyla gündem oldu.

Seksenler'in Amelie'si Zeynep Demirel kocaman örümcek görünce...

Seksenlerin Amelie'si Zeynep Demirel paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor. Son olarak büyük bir örümceğin fotoğrafını paylaşıp "Spiderman gerçekmiş" notuyla paylaştı.

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Zeynep Demirel'in paylaşımına binlerce yorum yağınca ünlü isim bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

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Zeynep Demirel yeniden bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

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Hiçbir hayvandan korkmadığım gibi kendisinden de korkmadım. Hatta heybeti karşısında önümü ilikleyesim geldi. Saygıda kusur etmedim, güzelce konuştum, rica ettim. Kılına bile zarar gelmeden balkondan doğasına döndü. Aslında benim için bir sakıncası yoktu ama bünyem büyüğüne alışkın değil.

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