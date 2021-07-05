Seksenler'in Amelie'si Zeynep Demirel kocaman örümcek görünce...

Seksenlerin Amelie'si Zeynep Demirel paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor. Son olarak büyük bir örümceğin fotoğrafını paylaşıp "Spiderman gerçekmiş" notuyla paylaştı.

Zeynep Demirel'in paylaşımına binlerce yorum yağınca ünlü isim bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Zeynep Demirel yeniden bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

Hiçbir hayvandan korkmadığım gibi kendisinden de korkmadım. Hatta heybeti karşısında önümü ilikleyesim geldi. Saygıda kusur etmedim, güzelce konuştum, rica ettim. Kılına bile zarar gelmeden balkondan doğasına döndü. Aslında benim için bir sakıncası yoktu ama bünyem büyüğüne alışkın değil.

