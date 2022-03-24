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  4. Seksenler'in yıldızı Ayşe Tolga'nın eski kocası 7 günde ev bulup hediye etti

Seksenler'in yıldızı Ayşe Tolga'nın eski kocası 7 günde ev bulup hediye etti

24.03.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seksenler'in yıldızı Ayşe Tolga eviyle ilgili sıkıntı yaşarken yardıma eski kocası koştu. Marsel Eskinazi eski karısının aradığı evi 7 günde bulup bir de hediye etti. Oyuncu Ayşe Tolga ise "İçimize sindi, çok mutluyuz" dedi.

Seksenler'in yıldızı Ayşe Tolga'nın eski kocası 7 günde ev bulup hediye etti

Ayrılsak da Beraberiz, Seksenler gibi dizilerde oynayan Ayşe Tolga eski kocasından yana şanslı. yşe Tolga, Çiftin bu evlilikten Can Yael isminde bir kızları oldu. Ancak çift, fikir uyuşmazlığı nedeniyle 2013 yılında yollarını ayırdı. Karı-koca buna rağmen çocukları için ilişkilerini bozmadı.

Ayşe Tolga, kızının yeni okuluna yakın bir muhitte ev arayışına girdi. Sabah'ın haberine göre; bütçesine uygun bir ev bulamadı. Haberi alan eski koca, hemen devreye girip lüks bir ev buldu ve satın alıp Tolga'ya hediye etti.

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Ünlü oyuncu, "Yepyeni bir eve taşındık. İçimize sindi, çok mutluyuz. Daha küçük bir evde oturuyordum. Kızımın babası bu işi 7 gün içinde halletti" dedi.

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Ayşe Tolga
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