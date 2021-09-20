Seksenler neden yok? Seksenler’in yeni bölümü ne zaman?

bölümü yayınlanması gereken Seksenler dizisinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Seksenler dizidinin yerine Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi yayınlanacak. Seksenler’in yeni bölüm tarihi ile ilgili de açıklama yapılmadı.

SEKSENLER NEDEN YOK?

Seksenler dizisinin yeni bölümünün neden olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Seksenler’in yerine Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi yayınlanıyor.

SEKSENLER’İN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Her hafta pazartesi günleri ekrana gelen Seksenler dizisinin yeni bölümünün 27 Eylül 2021 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:45 Biz Bir Dolaşalım

03:15 Yeşil Deniz

05:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

06:00 Tövbeler Olsun

09:10 Kalk Gidelim

12:25 Benim Adım Melek

16:10 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

23:00 Dizi

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Fehmi'lerin Aslı'ya aldığı org başta Fehmi olmak üzere tüm aileye eğlenceli anlar yaşatır. Aslında org Aslı için alınmış olsa da, org çalmak Fehmi'nin çok hoşuna gidince, Aslı'dan daha çok Fehmi eğlenir. Manav Mustafa'nın yüz bin liraya sattığı karpuz Çınaraltı Mahallesi'nde olay haline gelir. Kimse karpuzun neden bu kadar pahalı olduğuna anlam veremez. Niyazi, Nazlı ile sinemaya gitme planı yapar. Ancak karşılaşacağı kötü sürprizden habersizdir.



