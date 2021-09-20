Seksenler neden yok? Seksenler’in yeni bölümü ne zaman?

Seksenler dizisinin yeni bölümünün neden olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Seksenler’in yerine Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi yayınlanıyor.
Her hafta pazartesi günleri ekrana gelen Seksenler dizisinin yeni bölümünün 27 Eylül 2021 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.
01:45 Biz Bir Dolaşalım
03:15 Yeşil Deniz
05:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
06:00 Tövbeler Olsun
09:10 Kalk Gidelim
12:25 Benim Adım Melek
16:10 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
23:00 Dizi
Fehmi'lerin Aslı'ya aldığı org başta Fehmi olmak üzere tüm aileye eğlenceli anlar yaşatır. Aslında org Aslı için alınmış olsa da, org çalmak Fehmi'nin çok hoşuna gidince, Aslı'dan daha çok Fehmi eğlenir. Manav Mustafa'nın yüz bin liraya sattığı karpuz Çınaraltı Mahallesi'nde olay haline gelir. Kimse karpuzun neden bu kadar pahalı olduğuna anlam veremez. Niyazi, Nazlı ile sinemaya gitme planı yapar. Ancak karşılaşacağı kötü sürprizden habersizdir.
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