MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seksenler oyuncusu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel spor tarzıyla dikkat çekti! Amuda kalktı

Seksenler oyuncusu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel spor tarzıyla dikkat çekti! Amuda kalktı

26.04.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel Seksenler dizisinde rol almaya başladığı günden beri popülerliğini artırdı. Oyuncu Zeynep Sever Demirel'in sosyal medya paylaşımları da merak ediliyor. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel son olarak spor tarzını gösterip amuda kalkınca takipçilerinden beğeni topladı.

2009 Miss Belçika güzeli ve şimdilerde Seksenler oyuncusu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel pozlarıyla gündeme geliyor. Zeynep Sever Demirel son olarak spor yaptığı anları paylaştı. Zeynep Sever kısa şortu ve beyaz tozluklarıyla takipçilerinden tam not aldı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel evde amuda kalktığı anları da takipçileriyle paylaştı. Zeynep Demirel o anlardaki başarısını sergilerken küçük kızının üstüne atlamasıyla zor anlar yaşadı.

üütkütm

O anları paylaşan oyuncu daha sonra amuda kalktığı anları da göstererek takipçilerinden beğeni topladı.

ükrütm

Volkan Demirel'in eşi sık sık yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

ütmüt

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hababam Sınıfı Tatilde'nin güzeli yıllara meydan okuyorHababam Sınıfı Tatilde'nin güzeli yıllara meydan okuyor
Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdıGelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı
Babasının cenazesine gelemedi! Görüşmediği karısı ve oğlu oradaydıBabasının cenazesine gelemedi! Görüşmediği karısı ve oğlu oradaydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Dikkat! Bayram boyunca ücretsiz olacak

Dikkat! Bayram boyunca ücretsiz olacak

Sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

Sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

Ders boş diye toplanmışlardı! Evden çığlıklar duyuldu... Sonrası korkunç

Ders boş diye toplanmışlardı! Evden çığlıklar duyuldu... Sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Ölümünü tam bir yıl önceden planlamıştı!

Ölümünü tam bir yıl önceden planlamıştı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Kendi filmini topa tuttu! "Hayatımın en büyük başarısızlığı”

Kendi filmini topa tuttu! "Hayatımın en büyük başarısızlığı”

Pirinç pilavındaki inanılmaz tehlike! Yavaş yavaş öldürüyor

Pirinç pilavındaki inanılmaz tehlike! Yavaş yavaş öldürüyor

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.