Seksenler oyuncusu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel spor tarzıyla dikkat çekti! Amuda kalktı

2009 Miss Belçika güzeli ve şimdilerde Seksenler oyuncusu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel pozlarıyla gündeme geliyor. Zeynep Sever Demirel son olarak spor yaptığı anları paylaştı. Zeynep Sever kısa şortu ve beyaz tozluklarıyla takipçilerinden tam not aldı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel evde amuda kalktığı anları da takipçileriyle paylaştı. Zeynep Demirel o anlardaki başarısını sergilerken küçük kızının üstüne atlamasıyla zor anlar yaşadı.

O anları paylaşan oyuncu daha sonra amuda kalktığı anları da göstererek takipçilerinden beğeni topladı.

Volkan Demirel'in eşi sık sık yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkat çekiyor.



