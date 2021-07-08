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Seksenler yeni sezon 3. bölüm fragmanı yayınlandı: "Rukiye deme, anne de!"

08.07.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler, uzun bir aranın ardından yeni sezon ve kadroyla izleyici karşısına çıkıyor. Son olarak 2017 yılında yayınlanan dizi 2021 yılında yeni sezon ile sevenlerini mutlu etti. Bu hafta yeni sezonun üçüncü bölümü ile izleyici karşısına çıkacak dizide Çağatay'ın Belçikalı eşi ve Rukiye arasındaki diyaloglar herkesi güldürüyor.

Seksenler yeni sezon 3. bölüm fragmanı yayınlandı: "Rukiye deme, anne de!"

Başrollerinde İlker Ayrık, Şoray Uzun, Özlem Türkad ve Ayşe Tolga'nın yer aldığı Seksenler dizisi yeni sezonuyla ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Yurt dışından dönen Çağatay'ın evlendiği Belçikalı Ameli, tüm evin konusu olmuştur. Türk örf ve adetlerinin öğretildiği sahneler izleyiciyi güldürürken, dönemin gerçekliği gözler önüne seriliyor. İşte Seksenler yeni sezon 3. bölüm fragmanı...

SEKSENLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uzun bir aranın ardından yenilenen oyuncu kadrosu ile izleyici karşısına çıkmaya devam eden Sekseknler dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Çağatay'ı yabancı eşi Ameli ile annesi Rukiye arasında geçen kültür çatışması güldüren sahnelerin oluşmasına neden olsa da, şimdi ile 80'li yıllar arasındaki kavram karmaşası anlatılıyor. Ahmet'in yaşlanıp 2021 yılına gelişi ve dönemin teknolojisini eleştirdiği sahneler ise güzel bir ders niteliği taşıyor...


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TRT 1
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