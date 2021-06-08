Seksenler yeni sezon tarihi belli oldu! Ne zaman başlıyor?

Yeni sezonunda daha komik, daha eğlenceli ve daha neşeli izlenecek olan Seksenler’in yeni fragmanı da yayınlandı. Samimi hikayeleri ve usta oyuncu kadrosu ile izleyicilerin gönlünde yer edinen Seksenler, yeni sezonunda sürpriz isimlerle yoluna devam edecek.

VOLKAN DEMİREL'İN EŞİ DE KADRODA

Seksenler dizisi, bu sezon da yeni katılan oyuncularıyla ve gülümseten hikayeleriyle adından çok söz ettirecek. Diziye katılan oyuncular arasında; Zeynep Demirel ve Reha Özcan gibi sevilen, popüler isimler yer alıyor. Ayrıca Seksenler dizisinde “Çağatay” karakterini canlandıran başarılı oyuncu İlker Ayrık diziye yeniden dönüyor.

“2009 Miss Belçika güzeli” olan Zeynep Demirel, Seksenler ailesine Çağatay’ın Belçikalı eşi “Amelie” olarak katılıyor.

İLKER AYRIK GERİ DÖNDÜ

Çağatay rolünde gördüğümüz İlker Ayrık, hikâye gereği uzun zaman önce Belçika’ya gitmişti. Dizide bir süredir Belçika’da olan Çağatay bu sezon sürpriz bir şekilde mahalleye geri dönüyor. İlker Ayrık’ın Seksenler dizisine geri dönmesiyle beraber, dizide yepyeni, çok eğlenceli bir hikâye de başlıyor. Belçika’da herkesten gizli evlenen Çağatay, Belçikalı eşi Amelie (Zeynep Demirel) ile beraber Rukiye’nin karşısına çıkıyor.

EDEBİYAT ÖĞRETMENİ OLARAK DİZİYE GİRDİ

İzleyicinin birçok sinema ve televizyon projesiyle yakından tanıdığı Reha Özcan da Seksenler kadrosuna edebiyat öğretmeni olarak katılıyor. Ayrıca diziye mahallenin lisesi ve oradaki öğrenciler de dahil oluyor.

