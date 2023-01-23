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  4. 'Seksi olmayı seviyorum' demişti! Bella Thorne göğüs dekoltesiyle büyüledi

'Seksi olmayı seviyorum' demişti! Bella Thorne göğüs dekoltesiyle büyüledi

23.01.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Seksi olmayı seviyorum' itirafıyla şaşırtan ünlü oyuncu Bella Thorne, Divinity filminin galasına transparan elbisesiyle damga vurdu. Cesaretini konuşturan ünlü oyuncu, oldukça iddialı pozlar verdi.

'Seksi olmayı seviyorum' demişti! Bella Thorne göğüs dekoltesiyle büyüledi

Sundance Film Festivali'nde boy gösteren Bella Thorne, geceye şeffaf elbisesiyle katıldı. İddialı stiliyle nefes kesen Thorne, hem göğüs hem bacak dekoltesiyle dikkat çekti.

'Porno sektörü eğlenceli' diyen Bella Thorne transparan elbisesiyle nefes kesti! Dekoltesini konuşturdu

Işıltılı bir elbise tercih eden Bella Thorne, cesur tarzını takılarla tamamladı.

'Porno sektörü eğlenceli' diyen Bella Thorne transparan elbisesiyle nefes kesti! Dekoltesini konuşturdu

Göbeğine inen dekoltesini sergileyen yıldıza birkaç saat içinde 100 binin üzerinde beğeni geldi.

'Porno sektörü eğlenceli' diyen Bella Thorne transparan elbisesiyle nefes kesti! Dekoltesini konuşturdu

Küçük yaştan beri oyunculuk yapan Bella Thorne, estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu.

'Porno sektörü eğlenceli' diyen Bella Thorne galada dekoltesini konuşturdu! Tamamen transparan

Porno sektörüne girdiği duyurarak sevenlerini şaşkına çeviren Thorne, yaptığı işin eğlenceli olduğunu ve tekrarlamak için heyecan duyduğunu belirtmişti.

'Porno sektörü eğlenceli' diyen Bella Thorne galada dekoltesini konuşturdu! Tamamen transparan

Ünlü bir yetişkin film sitesinde yönetmen koltuğuna oturan yıldız, En İyi Porno Yönetmeni Ödülü'ne layık görüldü.

'Porno sektörü eğlenceli' diyen Bella Thorne galada dekoltesini konuşturdu! Tamamen transparan


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