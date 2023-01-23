'Seksi olmayı seviyorum' demişti! Bella Thorne göğüs dekoltesiyle büyüledi

Sundance Film Festivali'nde boy gösteren Bella Thorne, geceye şeffaf elbisesiyle katıldı. İddialı stiliyle nefes kesen Thorne, hem göğüs hem bacak dekoltesiyle dikkat çekti.

Işıltılı bir elbise tercih eden Bella Thorne, cesur tarzını takılarla tamamladı.

Göbeğine inen dekoltesini sergileyen yıldıza birkaç saat içinde 100 binin üzerinde beğeni geldi.

Küçük yaştan beri oyunculuk yapan Bella Thorne, estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu.

Porno sektörüne girdiği duyurarak sevenlerini şaşkına çeviren Thorne, yaptığı işin eğlenceli olduğunu ve tekrarlamak için heyecan duyduğunu belirtmişti.

Ünlü bir yetişkin film sitesinde yönetmen koltuğuna oturan yıldız, En İyi Porno Yönetmeni Ödülü'ne layık görüldü.



