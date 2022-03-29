Seksi pozlarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan takipçilerini korkuttu: 'Tedaviye başlıyorum'

Son zamanlarda seksi pozlarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan sevenlerini korkuttu. Ünlü fenomen, sosyal medya üzerinden hastalığını paylaştı ve tedavi olacağını açıkladı.

DUYGU ÖZASLAN AÇIKLADI: 'TEDAVİYE BAŞLIYORUM'

Skolyoz hastalığından muzdarip olan Duygu Özaslan Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.



Bu haftadan itibaren fizik tedaviye başlayacağını söyleyen Özaslan, "Skolyozum berbat durumda, 2 aylık bir tedavi programı yaptık dün, güncellerim sizi. İçinizde skolyoz veya postur bozukluğu olan mutlaka vardır o ağrıları, tutulmaları bir biz biliriz." dedi.

İstanbul'da dünyaya gelen Duygu Özaslan 30 yaşındadır.

YouTube platformunda yüklediği makyaj videoları ile ünlü oldu.

İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı ancak bitirmedi.

SKOLYOZ (OMURGA EĞRİLİĞİ) NEDİR?

Omurganın sırt veya bel bölgelerinin yana doğru eğilmesine skolyoz denir. Skolyoz oluşumu, çok farklı sebeplere bağlı olabilir. Skolyoz hastalığı ameliyatsız düzeltilebilir. Tedaviler, skolyozun derecesine göre farklılık gösterir. Düşük dereceli skolyoz hastalarının iyileşme oranı yüksektir. Yüksek skolyoz derecesi olan hastalar için ise cerrahi müdahale gerekir.





