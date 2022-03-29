MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seksi pozlarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan takipçilerini korkuttu: 'Tedaviye başlıyorum'

Seksi pozlarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan takipçilerini korkuttu: 'Tedaviye başlıyorum'

29.03.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar fazla kilolarıyla gündeme gelen fenomen Duygu Özaslan bu kilolardan bir çırpıda kurtularak herkesi şaşırtmıştı. Özel hayatı ve kariyeriyle sıklıkla gündemde olan Duygu Özaslan'dan takipçilerini üzecek haber geldi.

Seksi pozlarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan takipçilerini korkuttu: 'Tedaviye başlıyorum'

Son zamanlarda seksi pozlarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan sevenlerini korkuttu. Ünlü fenomen, sosyal medya üzerinden hastalığını paylaştı ve tedavi olacağını açıkladı.

DUYGU ÖZASLAN AÇIKLADI: 'TEDAVİYE BAŞLIYORUM'

Skolyoz hastalığından muzdarip olan Duygu Özaslan Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.
Seksi pozlarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan takipçilerini korkuttu: 'Tedaviye başlıyorum'

Bu haftadan itibaren fizik tedaviye başlayacağını söyleyen Özaslan, "Skolyozum berbat durumda, 2 aylık bir tedavi programı yaptık dün, güncellerim sizi. İçinizde skolyoz veya postur bozukluğu olan mutlaka vardır o ağrıları, tutulmaları bir biz biliriz." dedi.

Seksi pozlarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan takipçilerini korkuttu: 'Tedaviye başlıyorum'

İstanbul'da dünyaya gelen Duygu Özaslan 30 yaşındadır.

Seksi pozlarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan takipçilerini korkuttu: 'Tedaviye başlıyorum'

YouTube platformunda yüklediği makyaj videoları ile ünlü oldu.

Seksi pozlarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan takipçilerini korkuttu: 'Tedaviye başlıyorum'

İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı ancak bitirmedi.

Seksi pozlarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan takipçilerini korkuttu: 'Tedaviye başlıyorum'

SKOLYOZ (OMURGA EĞRİLİĞİ) NEDİR?

Omurganın sırt veya bel bölgelerinin yana doğru eğilmesine skolyoz denir. Skolyoz oluşumu, çok farklı sebeplere bağlı olabilir. Skolyoz hastalığı ameliyatsız düzeltilebilir. Tedaviler, skolyozun derecesine göre farklılık gösterir. Düşük dereceli skolyoz hastalarının iyileşme oranı yüksektir. Yüksek skolyoz derecesi olan hastalar için ise cerrahi müdahale gerekir.

Seksi pozlarıyla gündeme gelen Duygu Özaslan takipçilerini korkuttu: 'Tedaviye başlıyorum'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahkemede tansiyon yükseldi! "Hayatımın en önemli hak mücadelesi"Mahkemede tansiyon yükseldi! "Hayatımın en önemli hak mücadelesi"
Aşk iddiaları sonrası Bebek'te yakalandılar! "Meedo denize atmasa bari"Aşk iddiaları sonrası Bebek'te yakalandılar! "Meedo denize atmasa bari"
Murat Övüç 'İmparator' dediği sevgilisiyle evleniyor mu?Murat Övüç 'İmparator' dediği sevgilisiyle evleniyor mu?
Anahtar Kelimeler:
Duygu Özaslan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Şaşkınlık yaratan soru! "Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm..."

Şaşkınlık yaratan soru! "Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm..."

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

Transparan elbisesiyle Oscar partisine damga vurdu

Transparan elbisesiyle Oscar partisine damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.