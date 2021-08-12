Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışması devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.
Yağışın etkili olduğu ilçede, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. AFAD, UMKE, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Su seviyesinin yüksek olduğu bazı bölgelerde botlar ve iş makineleri kullanılıyor.
Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.
Evlerinin çatılarına çıkanlar helikopter yardımıyla kurtarılıyor.
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