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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı

13.08.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından suyla sürüklenen hafriyatın kaldırılması için çalışmalara başlandı.

Ezine Deresi'nin 10 Ağustos'ta taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler çalışma yürütüyor.

Çalışmalar, Kastamonu'nun yanı sıra çevre illerden gönderilen iş makineleri yardımıyla sürüyor.

Caddede biriken ve iş yerlerine dolan hafriyatın kaldırılması için çaba gösteren ekipler, çamurdan arındırma çalışmalarına devam ediyor. Bazı dükkanların sahipleri de çalışmalara destek veriyor.

Selin yol açtığı tahribat dolayısıyla elektrik ve su kesintisi yaşanan ilçe merkezine en kısa sürede enerji ve su verilmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt

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