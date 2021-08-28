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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

28.08.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlide İçişleri Bakanı Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da katıldı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sele kapılarak yaşamanı yitirenler için İçişleri Bakanlığı tarafından Yeni Cami yanında oluşturulan alanda mevlit programı düzenlendi.

Mevlide selde hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Özlem Zengin ve Vedat Demiröz ile vatandaşlar katıldı.

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sel Kastamonu Bozkurt

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