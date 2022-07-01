Sel ve yağışlar sonrası Batı Karadeniz'deki hasar tespit çalışmaları sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 7 ilin etkilendiği Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle 13 binanın yıkıldığı, 11 binanın ağır hasarlı, 509 binanın az hasarlı olduğu, 20 binanın da acil yıkılacaklar listesine alındığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, Batı Karadeniz'de selden etkilenen 7 il için hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün hasar tespit verilerine göre, Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel afetine ilişkin toplamda 18’i bağımsız bölüm olmak üzere 13 bina yıkılmış, 28’i bağımsız olmak üzere 11 bina ağır hasar almış, 1794’ü bağımsız olmak üzere 295 binada hafif hasar meydana geldiği belirlendi.

Açıklamada, 2 bin 30’u bağımsız bölüm olmak üzere, 522 binada herhangi bir hasar saptanmadığı 38’si bağımsız olmak üzere 20 binanın ise acil yıkılacaklar kategorisine alındığı bildirildi.

Batı Karadeniz'de 27 Haziran 2022 Pazartesi günü yoğun yağışlar sebebiyle sel felaketi yaşanmış, birçok bölge selden etkilenmişti.

Sel felaketine maruz kalan Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, ve Bartın’da 13 binanın yıkıldığı, 11 binanın ağır hasarlı, 509 binanın az hasarlı olduğu, 20 bina acil yıkılacaklar listesine alındığı duyuruldu.

Bakanlığın Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından Kastamonu'nun Bozkurt, Merkez, Azdavay, Cide, Devrekani, Hanönü, İnebolu ilçelerinde meydana gelebilecek talepler için 20 ekiple hasar tespit çalışmalarına başlandığı, gelen ihbar ve talepler doğrultusunda 12 ilçe ve 60 köy/mahallede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Bunların içerisinden İnebolu ilçesine bağlı Çaydüzü, Çatalzeytin ilçesine bağlı Hacıreis ve Kızılcakaya köylerine ve Bozkurt İlçesi Bayramgazi köyünün belirli bir mevkisine ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Kastamonu’da 271 binadan 7’sinin yıkıldığı, 2 ağır hasarlı, 133 az hasarlı, 124 hasarsız ve 5 acil yıkılacak bina olduğu aktarıldı.

- Bartın

Bartın'da Merkez, Hasankadı, Kozcağaz, Kemerköprü bölgeleri ile Ulus ilçesinde meydana gelen yağışlar sonrasında gelen ihbar ve talepler doğrultusunda 10 ekip ile hasar tespit çalışmalarına başlandığı, yapılan incelemede 2 adet istinat duvarının yıkıldığının tespit edildiği ve ilgili belediyeye gerekli tedbirleri alması için bilgi verildiği açıklandı.

Bartın’da 318 binadan 3’ünün yıkıldığı, 7 ağır hasarlı, 235 az hasarlı, 70 hasarsız ve 3 acil yıkılacak bina olduğu kaydedildi.

- Karabük

Karabük'te 10 ekip ile çalışmaların devam ettiği, Yenice ve Eskipazar ilçelerinden gelen talepler doğrultusunda yapılan hasar tespit çalışmalarına başlandığı duyuruldu.

Karabük’te 109 binadan 3’ünün yıkıldığı, 18 az hasarlı, 79 hasarsız ve 7 acil yıkılacak bina olduğu aktarıldı.

- Düzce

Düzce'de Akçakoca, Yığılca, Kaynaşlı, Beyköy, Merkez ilçelerinden gelen talepler doğrultusunda 8 ekip ile çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Düzce'de 89 binadan yıkılan ve ağır hasarlı bina olmadığı, 80 az hasarlı, 6 hasarsız ve 3 acil yıkılacak bina olduğu ifade edildi.

- Bolu

Bolu Merkez ve Mengen ilçelerinde 13 köyden gelen talepler doğrultusunda 3 ekiple çalışmaların devam ettiği açıklandı. Bolu’da 77 binadan yıkılan ve ağır hasarlı olmadığı, 9 az hasarlı, 66 hasarsız bina olduğu; 2 acil yıkılacak bina olduğu bildirildi.

- Sinop

Sinop’ta hasar tespit çalışmaları için ilk etapta 10 kişi, 5 ekip ve 5 araçla hazır bulunulduğu, ekiplerin takviye olarak hazır bekletildiği belirtildi. Türkeli ilçesi Çatakgüney köyü camii için hasar tespit çalışmasının yollar açıldığında hemen yapılacağı; Sinop ili İncedayı mahallesinde istinat duvarının çöktüğü, Sinop Belediye Başkanlığı tarafından gerekli önlemlerin alındığı bildirildi. Sinop’ta herhangi bir hasar tespit edilmedi.

- Zonguldak

Zonguldak Gökçebey ilçesinde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı, vatandaşlardan gelecek ihbar ve talepler için 5 ekibin hali hazırda bekletildiği kaydedildi. Zonguldak’ta da herhangi bir hasar tespit edilmedi.

İlbank altyapı çalışmalarına ilişkin detaylar da şu şekilde paylaşıldı:

- Kastamonu

Bozkurt: Ezine Çayı üzerindeki geçici köprünün DSİ tarafından kaldırması sonucu şehrin Yılmaz mahallesine su verilemiyor. Yılmaz mahallesine su verilebilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Abana: Şehri besleyen kuyu-depo terfii hattı zarar görmüş, devam eden içme suyu projesi kapsamında yeni açılan derin kuyudan şehre su verilmeye başlanmıştır.

İnebolu: Şehri besleyen Başköy kaptajı zarar görmüş, ihtiyaç halinde kullanılan ilave derin kuyudan şehre kısmen su verilmeye başlandı.

Şenpazar: Meydana gelen kısmi arızalar giderildi.

Çatalzeytin, Azdavay, Küre, Doğanyurt, Devrekani, Cide'de olumsuz bir durum bulunmuyor.

- Sinop

Ayancık: Altyapıdan kaynaklı bir sorun oluşmadı.

Türkeli: Belediye tarafından altyapı çalışmaları devam etmekte olup, İLBANK tarafından malzeme tedariği yapılmaktadır.

