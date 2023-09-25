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Selahattin Baki'den Alanyaspor maçı sonrası sert açıklama! 'Oyuncularımız bize hayretler içinde olduklarını söyledi'

25.09.2023 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Corendon Alanyaspor maçında bir penaltılarının verilmediğini, yüzde 100 gol pozisyonuna çıkarken takımın atağının kesildiğini iddia ederek, hakem yönetimini eleştirdi.

Fenerbahçe Yöneticisi Baki, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kulüp yöneticilerinden Can Gebetaş ile gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezon 12 resmi maçının 12'sini de kazanan Fenerbahçe Futbol Takımı ve teknik direktör İsmail Kartal ile tüm teknik heyeti kutladı.

Tüm taraftarlara da teşekkür eden Baki, maçın hakem yönetimini ise eleştirerek, bugün yorum yapmak yerine bazı tespitlerde bulmak istediklerini söyledi.

"İNSANLARIN SİNİR UÇLARIYLA OYNAYAN BİR VAR ARAŞTIRMASI"

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İlk beş hafta konuşmamayı tercih ettiklerini belirten Baki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar aramızda telkinlerde bulunsak da artık öyle şeyler oluyor ki insan en azından bazı doneleri ortaya koymak istiyor. Bugün net bir şekilde Szymanski'ye verilmeyen penaltı, gayet normal bir pozisyonda yüzde 100 diyebileceğimiz bir gol pozisyonuna çıkarken takımın atağının kesilmesi, gayet zorlama bir şekilde kaptanımız Dzeko ile İrfan Can Kahveci'ye gösterilen kartlar ve ne hikmetse yine Fenerbahçe'ye nasip olan, gereğinden fazla uzun süren, insanların sinir uçlarıyla oynayan VAR araştırması. Biz daha önce 9 saniyede penaltısı iptal edilmiş, 4 dakika 17 saniye aranarak golü iptal edilmiş bir camiayız. Bugün de attığımız nizami gol. Hakemin bile tereddütsüz verdiği golü, 3 dakika 44 saniye iptal etmek için niye uğraşıldı? Neler arandı? Niye bu detaylar, bu dinamikler aranıyor? Bunların da artık TFF yetkililerince Fenerbahçe camiasına ve futbol kamuoyuna cevaplandırılmasını bekliyoruz."

"HAYRETLER İÇİNDEYİZ' DEDİLER"

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Baki, Fenerbahçe dahil Türkiye'deki birçok kulübün önemli isimleri kadrosuna dahil ettiğini hatırlattı.

Türkiye liginin konuşulur hale geldiğini vurgulayan Baki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Avrupa'da en üst seviyeyi görmüş bazı oyuncularımız, Avrupa'da ciddi istatistikler, ciddi kariyerler yapmış oyuncularımız, 'Biz hayretler içerisindeyiz.' dediler. Dün kampta da rakibimizin maçını beraber seyrettik. Aradaki niyet farkı gerçekten insanı hayret ettiriyor. Yani rakiplere verilen, yaratılan diyeyim, penaltılar, yaratılan lehte pozisyonlar... Bugün bizim başımıza gelenler... Dolayısıyla hakemlerin Türk futbolunu artık bu şekilde temsil etmemesi gerekiyor. Bu kadar büyük, değerli, kariyerli isimler gelmiş, uzun bir süre sonra Türkiye ligi konuşulmaya başlanmış. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yorum yerine tespitlerde bulunmayı daha uygun gördük. Ancak Fenerbahçe camiası için yorum yapma hakkımız da her zaman saklıdır."

"ÖTESİNDE BİR YORUM GEREKİYORSA..."

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Baki, Avrupa'daki üst düzey liglerde VAR incelemesinin ne kadar sürdüğüne bakılmasını istedi. Bugün konuşmalarının tek sebebinin sadece Alanyaspor maçı olmadığını vurgulayan sarı-lacivertli yönetici, "Sadece bugünkü maç, ciddi kariyer ve ciddi gergin maçlar yaşamış, hayatları böyle geçmiş insanları bile şaşırtmaya yetti. Bugün Fenerbahçe refleksini, hatırlatmasını ortaya koymak istedik. Bunun ötesinde bir yorum gerekiyorsa, zaten Sayın Başkan'ımızla ya da uygun gördüğü bir yönetici ile yaparız." diyerek sözlerini tamamladı.

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