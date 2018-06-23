Selçuk Aksoy: Volkan Şen ile devam etmeyi düşünmüyoruz

Takımda kaliteli futbolcuların olduğunu ve bu oyunculara tekliflerin geldiğini belirten Aksoy, "Şu an için mevcut kadromuzdaki oyuncular için gelen teklifler var. Ama bunları açıklamamız hem bizim hem de oyuncularımız açısından çok doğru değil diye düşünüyorum. Elbette Süper Lig takımıyız ve takımımızda gerçekten değerli oyuncular var. Şu ana kadar oyuncularımız için bize gelen resmi bir teklif yok. Bazı oyuncularımızla alakalı sözlü teklifler var" dedi.

"TRANSFERE HOCAMIZLA BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ"

Transfer konusunda Rıza Çalımbay ile yapılacak görüşmeler neticesinde karar verileceği belirten Aksoy, " Hocamızla bazı şeyleri görüştük. Konuların çoğunda paralel ilerliyoruz. Bu konulara ve transfer olacak diğer isimlere de önümüzdeki günlerde beraber yapacağımız çalışmalar neticesinde karar vereceğiz. Ama ilk amacımız hem takımı dengeli bir hale getirmek hem de sezon başından itibaren de kulübümüzün ve takımımızın daha önceki yıllarda olduğu gibi takım ruhunu tam sağlayıp sezon boyunca dengeli bir şekilde gitmesini sağlamak. Buna bütün futbolcularımızın ayak uyduracağını düşünüyoruz. Çalışmaların hepsi bu yönde olacak" diye konuştu.