Selçuk Erdoğan, Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacak

Bursaspor'un sportif direktörlüğünden ayrılan Selçuk Erdoğan'ın, gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sağ kolu olarak çalışması bekleniyor. Tarafların prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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Akademik eğitimi doktora seviyesinde olan ve 4 dil bilen Erdoğan, 2010 yılında Ankaragücü'nde menajer asistanı olarak kariyerine başladı.

Erdoğan, 2012-2013 arasında Samet Ayba'nın ekibinde Beşiktaş'ta da bu görevle çalıştı. Daha sonra sırasıyla Antalyaspor, Eskişehirspor, Adanaspor ve Sivasspor'da görev alan 30 yaşındaki Erdoğan, son olarak Bursaspor'da hizmet verdi. Erdoğan, A lisans antrenörlük belgesine de sahip.

(AJANSSPOR)