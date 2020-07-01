Selçuk Erdoğan, Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacak

Bursaspor'un sportif direktörlüğünden ayrılan Selçuk Erdoğan'ın, gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sağ kolu olarak çalışması bekleniyor. Tarafların prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Akademik eğitimi doktora seviyesinde olan ve 4 dil bilen Erdoğan, 2010 yılında Ankaragücü'nde menajer asistanı olarak kariyerine başladı.
Erdoğan, 2012-2013 arasında Samet Ayba'nın ekibinde Beşiktaş'ta da bu görevle çalıştı. Daha sonra sırasıyla Antalyaspor, Eskişehirspor, Adanaspor ve Sivasspor'da görev alan 30 yaşındaki Erdoğan, son olarak Bursaspor'da hizmet verdi. Erdoğan, A lisans antrenörlük belgesine de sahip.
(AJANSSPOR)
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