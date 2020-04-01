Selçuk Erdoğan: Ligler Mayıs ayında tescil edilmeli

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, takımın son durumu ve koronavirüs salgının oluşturduğu sürece dair Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından hemen harekete geçtiklerini belirten Erdoğan, tesislerinde gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Oyuncularla sürekli temas halinde olduklarını söyleyen Erdoğan, "Antrenman programları ile fiziksel melekeleri korumak ne kadar değerli ise, psikolojik olarak da oyunda kalmak bir o kadar kıymetli. Tesislerimizi 15 gündür kapattık, oyuncularla gerekli antrenman ekipmanlarını paylaştık ve elimizden geldiğinde hep birlikte ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ortak akıl, bilim ve birliktelik ile bu süreci aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

MAYIS AYINA İŞARET ETTİ

Sezona ‘şampiyonluk’ parolası ile başladıklarını ve bu yolda da güçlü adımlarla ilerlediklerini kaydeden Erdoğan, liglerin ertelenmesinin ardından yaşanan süreci ise yakından takip ettiklerini dile getirdi. Profesyonel liglerin ortalama yüzde 85’lik bir kısmının tamamlandığını vurgulayan Erdoğan, "Galibiyetin, beraberliğin hatta averajın kaderi belirlediği bir ortamda, şu an için liglerin son puan tablolarıyla tescil edilmesi futbolun ruhuna ve doğasına aykırı olacaktır. Bunun için Mayıs ayının ortasını beklemek gerekiyor. Mayıs ayının ortalarına doğru, yaşanmışlıklarla ve son durumla beraber nihai kararı vermek mantıklı görünüyor. Esasen tescil durumu bu süreçten sonra değerlendirilmeli. Nitekim Mayıs ayının ortasından sonra futbolun paydaşlarının başlama düdüğü için sağlıklı bir şekilde bir araya gelebileceğini sanmıyorum. Bu açıdan yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda ligler Mayıs ayında tescil edilmeli. Açıkçası kimsenin futbolu düşünecek takati kalmamış durumda" ifadelerini kullandı.