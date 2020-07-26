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Selçuk İnan’a takım arkadaşlarından videolu veda

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.07.2020 17:01 | Son Güncelleme

Profesyonel futbol kariyerini noktalayan Galatasaray kaptanı Selçuk İnan için birlikte futbol oynadığı takım arkadaşları veda mesajı yayımladı.

Selçuk İnan’a takım arkadaşlarından videolu veda

Galatasaray’da kaptan Selçuk İnan profesyonel futbol kariyerini sonlandırırken, İnan’a veda mesajları da sürüyor. Selçuk İnan ile birlikte forma giymiş takım arkadaşları, deneyimli futbolcu ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı. Galatasaray’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, takım arkadaşları Selçuk İnan için konuştu.

Profesyonel futbol kariyerini sonlandıran Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, birlikte forma giydiği takım arkadaşlarının kendisi için hazırladığı video için, "Bu videoyu izledikten sonra gerçekten çok duygulandım. Bir şeye çok sevindim. Bu kadar önemli futbolcuların o kadar da güzel insanların kalbine dokunabilmiş olmak beni ayrıca gururlandırdı, duygulandırdı" dedi.

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerine noktayı koyan Galatasaray’ın kaptanı Selçuk İnan, Galatasaray Stadyum Müzesi’ni gezdi ve Türk Telekom Stadyumu’nda son kez yeşil sahaya çıktı. İnan, daha sonra birlikte forma giydiği takım arkadaşlarının sürpriz mesajlarını izledi. Takım arkadaşlarının mesajlarına cevap veren Selçuk İnan, "Bu videoyu izledikten sonra gerçekten çok duygulandım. Bir şeye çok sevindim. Bu kadar önemli futbolcuların, o kadar da güzel insanların kalbine dokunabilmiş olmak beni ayrıca gururlandırdı, duygulandırdı. Onları televizyondan da olsa görmek beni mutlu ettik. Hepsini çok seviyorum. Söyledikleri güzel sözler içinde aynı dilekleri onlara gönderiyorum. Çünkü hepsi birbirinden değerli insanlar. Hep beraber gerek saha içinde gerek saha dışında çok güzel şeyler paylaştık. Onları hiçbir zaman unutmayacağım. Hüzünlüyüm ama her şeyin sonu var. Hepsine teşekkür ediyorum. Onlara da kendi hayatlarında sağlıklı, mutlu, aileleriyle beraber güzel bir hayat diliyorum. Hepsini çok seviyorum. İllaki yolumuz yine kesişecek" dedi.

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