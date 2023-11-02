Selçuk İnan'dan açılan davaya sert cevap! ''Gerekli tüm hukuki yollara başvuruyoruz''

Denizbank, eski Florya Şube Müdürü Seçil Erzan'ın "Fatih Terim Fonu" adı altında bazı eski ve aktif futbolcuları dolandırmakla suçlandığı davada yeni bir adım attı.

Selçuk İnan, Emre Çolak ve eski takım menajeri Musa Mert Çetin hakkında ''tefecilik , ''nitelikli dolandırıcılık" ve ''vergi kaçakçılığı'' gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Selçuk İnan'dan bu konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

"GEREKLİ TÜM HUKUKİ YOLLARA BAŞVURUYORUZ"

Açılan dava üstüne Selçuk İnan bugün yazılı bir açıklama yayımladı. İşte açıklamanın tamamı...

DAVANIN İLK DURUŞMASI 20 KASIM'DA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fatih Terim Fonu adı altında birçok kişiyi dolandırmakla suçlanan eski Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan ve 6 kişi hakkında hazırladığı iddianame geçen günlerde İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 20 Kasım’da yapılacak. "Nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" ile suçlanan Erzan hakkında 216 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Selçuk İnan, Emre Çolak, Mert Çetin dışında Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın da müşteki olduğu dava dosyasına göre Erzan, Fatih Terim'in adını kullanarak kurduğu fonla 44 milyon Euro ve 15 milyon lira toplamakla itham ediliyor.





