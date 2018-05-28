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Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.05.2018 08:02 | Son Güncelleme

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Medipol Başakşehir yolunda. Galatasaray'ın maaşını indirmek istediği Selçuk İnan, eğer bu indirime yanaşmazsa takımdan ayrılacak. Selçuk İnan'ın takımdan ayrılması halinde Medipol Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi.

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Galatasaray 2.9 milyon euro kazanan Selçuk İnan'ın maaşını 1.5 milyon euro'ya çekmesini isterken transfer iddiaları da gelmeye başladı.

İndirime yanaşmayan Selçuk'un takımdan ayrılması durumunda Başakşehir'e gideceği ifade edildi. Menajeri Batur Altıparmak'ın Başkan Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşme de buna delil olarak gösterildi.

Galatasaray'da görev yapan 30 yaşın üstünde 5 futbolcu ile yollar ayrılacak. Sözleşmesi biten Iasmin Latovlevici, Yasin Öztekin, Hakan Balta, Cedric Carrasso ile yeni sözleşme imzalamayan sarı-kırmızılı takım, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Eren Derdiyok'la da yollarını ayıracak.

(Fotomaç)

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