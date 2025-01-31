SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Selçuk İnan: "Galatasaray karşısında zafer elde edebiliriz!"

Selçuk İnan: "Galatasaray karşısında zafer elde edebiliriz!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.01.2025 17:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig’in 22. haftasında oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili, "Taraftarımızın da desteğiyle bir zafer elde edebiliriz. Ben Galatasaray’la Selçuk İnan oldum ama şehir için ve takımım için elimden geleni yapıyorum" dedi.

Selçuk İnan: "Galatasaray karşısında zafer elde edebiliriz!"

aziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’da evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Top sürme çalışmaları ile devam eden idman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

"GALATASARAY KARŞISINDA ZAFER ELDE EDEBİLİRİZ"

Screenshot_3

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, zorlu bir maça çıkacaklarını vurguladı. İnan, "En azından şehrin, taraftarlarımızın bir zafer beklentisi var. Biz maç ayırmadan her maça bu düşünceyle çıkmaya çalışıyoruz. En azından oyuncularımızı bu şekilde hazırlamaya çalışıyoruz bir antrenör olarak. Yine hiçbir değişiklik yapmadık. Aynı şekilde evimizde hangi maçı oynayacaksak, kazanmak için ne gerekiyorsa rakibin artlarını ve eksilerini değerlendirerek, antrenmanlarımızı yapıp maça hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu müsabaka da öyle olacak. Tabii Galatasaray maçı şehir için, oyuncular için farklı bir maç. Bu tür maçlar şehirlerde bayram havası gibi karşılanır. Bunun da farkındayız. Taraftarımızın da desteğiyle inşallah bir zafer elde edebiliriz, bir maç kazanabiliriz. Bu yönde de çalışmalarımız gördüğünüz gibi devam ediyor" şeklinde konuştu.

"DOĞRU BİR DURUŞLA SONUCU ELDE ETMEK İSTİYORUZ"

Screenshot_2

Galatasaray karşısında taraftar desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirten Selçuk İnan, "Bu takım Gazianteplilerin. Onların desteğine maç boyunca ihtiyacımız var. Bu tür büyük maçlar taraftarla da kazanılır. Gerçi bizim taraftarımız bunun bilincinde. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız bildiğiniz gibi. Belki de hücum gücü en yüksek takım olabilir şu an Türkiye’de. Önemli bir güce sahipler. Ancak doğru bir oyunla, doğru bir duruşla inşallah istediğimiz sonucu elde ederiz" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'LI SELÇUK İNAN OLDUM AMA"

Screenshot_1

Eski takımı Galatasaray’a rakip olmasıyla ilgili sorulan soruya da genç teknik adam, "Tabii artık uzun zaman geçti futbolculuğumuzun üzerinden. 5 yılı aşkın süredir antrenörlük yapıyoruz. Bu bizim işimiz, bu bizim mesleğimiz. Hayatımızı adadık bu işe. Doğruluğa, düzgünlüğe, işi doğru yapmaya. Bundan önceki röportajlarımda daha önce bunu belirtmiştim. Ben Galatasaray’ın oyuncusuydum, kaptanlığını yaptım. Gurur duydum. hocalığını, antrenörlüğünü yaptım. Gurur duydum. Bunları hiçbir zaman gizleyemeyiz, değiştiremeyiz de. Galatasaray’la Selçuk’la oldum. Ama az önce de söylediğim gibi bu benim işim, hayatım. Ailemden ödün veriyorum, her şeyden fedakarlık yapıyorum ve oyuncularıma yardım etmeye çalışıyorum. Evet farklı duygular tabii ki oluyor, geçmişte yaşadıklarımız, kazandıklarımız. Ama dediğim gibi bu yeni bir hayat, yeni bir sayfa. O yüzden de şehir için, takım için, oyuncular için ne gerekiyorsa onlara yardım etmek için elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim" diye cevap verdi.

Anahtar Kelimeler:
Selçuk İnan galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
RTÜK'ün merakla beklenen kararları belli oldu

RTÜK'ün merakla beklenen kararları belli oldu

'Sarı kart' çıkışı: "Koltuğu kaybedeceğini anladı"

'Sarı kart' çıkışı: "Koltuğu kaybedeceğini anladı"

SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...

SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...

TFF 1. Lig'den Premier Lig'e!

TFF 1. Lig'den Premier Lig'e!

Ali Ece canlı yayında sinirden çıldırdı, stüdyoyu birbirine kattı!

Ali Ece canlı yayında sinirden çıldırdı, stüdyoyu birbirine kattı!

Fenerbahçe için yeni bir dönem resmen başlıyor!

Fenerbahçe için yeni bir dönem resmen başlıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.