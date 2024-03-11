SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Selçuk İnan galibiyetle başladı! Gaziantep FK'nın çiçeği burnunda hocası Siyah-Beyazlılar'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu

Selçuk İnan galibiyetle başladı! Gaziantep FK'nın çiçeği burnunda hocası Siyah-Beyazlılar'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.03.2024 22:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 29. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, Siyah-Beyazlılar üst üste 2'nci mağlubiyetini almış oldu ve Selçuk İnan ilk maçında galibiyetle başladı.

Süper Lig'de heyecan 29. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Antep ekibi olurken, yeni hoca Selçuk İnan ilk maçında 3 puanın sahibi oldu.

GOL 9'DA GELDİ

87d7f411-c2ee-4e66-afe8-e7308647ef1f

Mücadelenin tek golü karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Sorescu'nun ayağından geldi.

FARK 2'YE ÇIKTI

6623f4c7-42ed-4c68-a7b2-87659ae19bf2

Karşılaşmada dakikalar 84'ü gösterirken Dragus sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.

PENALTI KAÇTI

1e957c3f-efa2-4c1e-baac-043a86648262

Karşılaşmanın 89. dakikasında Cenk Tosun kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.

2 HAFTADIR KAZANAMIYOR

03fc91e4-47bb-4050-a5d6-b07b7d2c7aff

Beşiktaş bu sonuçla üst üste 2'nci mağlubiyetini aldı ve son 5 haftada 9 puan kaybetti.

GAZİANTEP 3 HAFTA SONRA KAZANDI

df5e4886-be21-42e5-835c-9ac5b9c64744

Ev sahibi ekip Gaziantep FK ise son 3 haftada aldığı 1 beraberlik 2 mağlubiyetin ardından derin bir nefes aldı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaşlı yıldız oyundan çıkmak zorunda kaldı!Beşiktaşlı yıldız oyundan çıkmak zorunda kaldı!
Gittiği gibi geri dönüyor! Yönetim şaştı kaldı...Gittiği gibi geri dönüyor! Yönetim şaştı kaldı...
Galatasaray'dan çok sert açıklama! "Hesap verin"Galatasaray'dan çok sert açıklama! "Hesap verin"
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gaziantep FK Fernando Santos son dakika beşiktaş fk süper li maçın iyet
En Çok Okunan Haberler
Survivor tarihinde bir ilk! Poyraz 10 ödülden yararlanmama cezası aldı

Survivor tarihinde bir ilk! Poyraz 10 ödülden yararlanmama cezası aldı

Havada dehşet anları! En az 50 yolcu yaralandı

Havada dehşet anları! En az 50 yolcu yaralandı

Selçuk İnan ilk maçında Beşiktaş'ı devirdi!

Selçuk İnan ilk maçında Beşiktaş'ı devirdi!

Emre Mor'un paylaşımı sonrası Galatasaraylılar ayağa kalktı!

Emre Mor'un paylaşımı sonrası Galatasaraylılar ayağa kalktı!

Gittiği gibi geri dönüyor! Yönetim şaştı kaldı...

Gittiği gibi geri dönüyor! Yönetim şaştı kaldı...

Emre Belözoğlu ile Serhat Akın arasındaki gerilim bitmek bilmiyor!

Emre Belözoğlu ile Serhat Akın arasındaki gerilim bitmek bilmiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.