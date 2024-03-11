Selçuk İnan galibiyetle başladı! Gaziantep FK'nın çiçeği burnunda hocası Siyah-Beyazlılar'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu

Süper Lig'de heyecan 29. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Antep ekibi olurken, yeni hoca Selçuk İnan ilk maçında 3 puanın sahibi oldu.

GOL 9'DA GELDİ

Mücadelenin tek golü karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Sorescu'nun ayağından geldi.

FARK 2'YE ÇIKTI

Karşılaşmada dakikalar 84'ü gösterirken Dragus sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.

PENALTI KAÇTI

Karşılaşmanın 89. dakikasında Cenk Tosun kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.

2 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş bu sonuçla üst üste 2'nci mağlubiyetini aldı ve son 5 haftada 9 puan kaybetti.

GAZİANTEP 3 HAFTA SONRA KAZANDI

Ev sahibi ekip Gaziantep FK ise son 3 haftada aldığı 1 beraberlik 2 mağlubiyetin ardından derin bir nefes aldı.





