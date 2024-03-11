Selçuk İnan galibiyetle başladı! Gaziantep FK'nın çiçeği burnunda hocası Siyah-Beyazlılar'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu

Süper Lig'de heyecan 29. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Antep ekibi olurken, yeni hoca Selçuk İnan ilk maçında 3 puanın sahibi oldu.
Mücadelenin tek golü karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Sorescu'nun ayağından geldi.
Karşılaşmada dakikalar 84'ü gösterirken Dragus sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşmanın 89. dakikasında Cenk Tosun kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Beşiktaş bu sonuçla üst üste 2'nci mağlubiyetini aldı ve son 5 haftada 9 puan kaybetti.
Ev sahibi ekip Gaziantep FK ise son 3 haftada aldığı 1 beraberlik 2 mağlubiyetin ardından derin bir nefes aldı.