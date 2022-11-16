Selçuk İnan göreve başlıyor! Kasımpaşa'nın teklifini kabul etmek üzere...

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Selçuk İnan, futbolu bıraktıktan sonra sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenmişti. Fatih Terim'in ayrılığından sonra kulüpten giden Selçuk İnan'a sürpriz bir teklif geldi.

KASIMPAŞA'DAN FLAŞ HAMLE

Geçtiğimiz günlerde Şenol Can ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Dünya Kupası arasında teknik direktörlük bilmecesini çözmek istiyor. Selçuk İnan ile görüşme gerçekleştiren Kasımpaşalı yetkililer beklemeye geçti.

SON KARAR SELÇUK İNAN'IN

Selçuk İnan, düşünmek için zaman isterken, vereceği karara göre Kasımpaşa bir yol haritası izleyecek. Kulislerde dolaşan bilgiye göre Selçuk İnan bu teklifi kabul edecek ve ilk teknik direktörlük kariyerine başlayacak.

