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Selçuk İnan göreve başlıyor! Kasımpaşa'nın teklifini kabul etmek üzere...

16.11.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'dan flaş bir hamle geldi. İstanbul temsilcisi, Şenol Can'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Selçuk İnan'ı getirmek istiyor. Tecrübeli isim ile görüşme gerçekleştiren Kasımpaşalı yetkililer, Selçuk İnan'a teklifin yaptı ve beklemeye geçti. Selçuk İnan'ın vereceği karara göre gelişmeler yaşanacak.

Selçuk İnan göreve başlıyor! Kasımpaşa'nın teklifini kabul etmek üzere...

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Selçuk İnan, futbolu bıraktıktan sonra sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenmişti. Fatih Terim'in ayrılığından sonra kulüpten giden Selçuk İnan'a sürpriz bir teklif geldi.

KASIMPAŞA'DAN FLAŞ HAMLE

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Geçtiğimiz günlerde Şenol Can ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Dünya Kupası arasında teknik direktörlük bilmecesini çözmek istiyor. Selçuk İnan ile görüşme gerçekleştiren Kasımpaşalı yetkililer beklemeye geçti.

SON KARAR SELÇUK İNAN'IN

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Selçuk İnan, düşünmek için zaman isterken, vereceği karara göre Kasımpaşa bir yol haritası izleyecek. Kulislerde dolaşan bilgiye göre Selçuk İnan bu teklifi kabul edecek ve ilk teknik direktörlük kariyerine başlayacak.

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